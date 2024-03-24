蕭美琴低調訪歐 歐洲議會副議長卡拉斯接待 並會晤「波羅的海3劍客」

副總統當選人蕭美琴應歐洲議會跨黨團重量級議員邀請訪問歐洲議會，獲第一副議長卡拉斯（Othmar Karas）代表議長梅特索拉（Roberta Metsola）接待。此外，應歐洲智庫邀請訪問捷克、波蘭及立陶宛等中東歐國家，期間曾會晤捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與眾議院代理議長巴圖謝克（Jan Bartošek）、立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）及波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）等歐洲國會友人，同時與各國國會友台小組成員，以及波海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國會外委會主席互動交流。

外交部表示，蕭美琴此行為我國副總統當選人首度於就職前應邀訪問歐洲，彰顯台灣與歐盟是理念價值夥伴；此次訪問順利，有助增進歐方對我致力維護台海和平穩定之瞭解，並深化及開拓台歐盟各領域合作。

蕭副總統當選人訪問期間，曾會晤歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）與友台小組主席凱勒（Michael Gahler）等被中國制裁的歐洲議會議員，並與外交委員會、對中國關係代表團及友台小組成員，分別就台歐盟共同關切議題交換意見。

歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰及友台小組凱勒歡迎蕭副總統當選人訪歐。（圖／外交部）

蕭副總統當選人另出席歐洲議會友台小組凱勒主席主持的歡迎酒會，現場包括副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）、里克（Dominique Riquet）、議員安席蒲（Andrus Ansip、愛沙尼亞前總理）、芙緹嘉（Anna Fotyga、波蘭前外長）、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）等重要友台議員及議會黨團政策顧問出席。蕭副總統當選人感謝友台小組成員長期以來對台灣的堅定支持，並盼歐盟持續以實際行動支持民主台灣。

台歐近年來雙邊互動大幅提升，歐盟領袖峰會去（112）年6月30日首度於結論中納入對台海情勢的關切，顯示支持台海和平穩定、反對片面改變台海現狀及任何武力威脅已是歐盟全體會員國的共識。

此外，歐盟是台灣的第5大貿易夥伴，歐洲各國對台灣投資金額已累積達718億美元，為我國最大外國直接投資來源，而近年來台積電等半導體與高科技廠商也展開對歐洲的投資布局。我國於去年與歐洲國家在農業、醫衛、教育、科技及文化等各項領域簽署共29項合作協議，歐洲地區共74個國會議員、行政官員等各領域訪問團應邀來訪，我國多位部長級官員亦訪歐。

另蕭副總統當選人以「民主與安全」為主軸議題，分別在捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）、波蘭智庫｢卡斯米爾波拉斯基基金會｣（Casimir Pulaski Foundation, CPF）及立陶宛「維爾紐斯大學國際關係及政治研究院」（TSPMI）發表演說，說明我國未來全力強化國防嚇阻力量、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，以及捍衛兩岸現狀等維護區域和平的四大支柱主張，並籲請歐盟與我國簽署經濟夥伴協議，展現歐盟對區域和平穩定及繁榮的保證與信心。

蕭副總統當選人拜訪波蘭哥白尼研究院（Nicolaus Copernicus Academy）見證我國與波蘭合作援烏的計畫成果，與接受我國獎學金贊助的6名烏克蘭博士生親切晤談。未來我國將持續與波蘭等中東歐國家合作，堅定協助烏克蘭重建。

外交部說，我國與中東歐國家關係密切友好，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）於今（113）年1月13日接受媒體訪問時，公開祝賀我國順利完成民主選舉，是歐洲首位公開祝賀我國大選的國家元首。帕維爾總統亦於去年第78屆聯合國大會發表演說中，譴責中國加劇區域緊張情勢，並呼籲和平解決爭議。立陶宛國會議長希米利特去年10月率立國相關官員、企業及商業協會等訪台，強化雙邊友好合作。外交部將在既有的良好基礎上，持續推動雙邊互訪交流，並深化各領域互惠互利的實質合作關係。

捷克參議長韋德齊率全體參議長及外委會主及歡迎蕭副總統當選人訪問捷克。（圖／外交部）