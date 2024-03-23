《奥本海默》影帝再度出演剃刀黨老大！英國超夯犯罪影集《浴血黑幫》電影版9月開拍

甫以電影《奥本海默》（Oppenheimer）奪奧斯卡影帝的愛爾蘭男星Cillian Murphy確定演出《浴血黑幫》（Peaky Blinders）電影版。

Murphy先前演出英國犯罪電視劇《浴血黑幫》男主角Tommy Shelby名聲大噪，故事背景設定在1919年第一次世界大戰結束後不久的英國伯明罕，圍繞一個真實存在的，將刀片縫進帽舌的黑幫家族「剃刀黨」，故事圍繞在野心勃勃的老大Thomas Shelby，該角由Murphy飾演，講述老大如何帶領大家擴張勢力並使幫派生意合法化。

該劇於2013年首播後紅遍全球，粉絲紛紛敲碗續集及電影，據CNN報導，Murphy將在《浴血黑幫》電影中再度出演黑幫頭目Tommy Shelby，編劇Steven Knight也證實，將於9月Digbeth開拍。

Murphy曾演出《黑暗騎士》（The Dark Knight）稻草人、《白鯨傳奇：怒海之心》（In the Heart of the Sea）等大製作， 2005年在《冥王星早餐》（Breakfast on Pluto）男扮女裝演出變性人獲金球獎提名，各種角色都能輕鬆駕馭，《愛爾蘭時報》報導他被廣泛認為是愛爾蘭史上演技最出色的演員之一。

Murphy於BBC廣播節目Dessert Island Discs分享，他的第一份演出機會是靠自己去纏著導演給試鏡機會，而且他之前是學習法律，最後視鏡完他去歐洲旅行，最後是在法國的帳篷裡收到戲約，他鼓勵年輕人要勇敢嘗試，「如果你認為那份工作是你的，那你就要去爭取。」