Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

《奥本海默》影帝再度出演剃刀黨老大！英國超夯犯罪影集《浴血黑幫》電影版9月開拍

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/23 20:32
《浴血黑幫》電影版9月開拍。（圖擷取自粉專）

《浴血黑幫》電影版9月開拍。（圖擷取自粉專）

甫以電影《奥本海默》（Oppenheimer）奪奧斯卡影帝的愛爾蘭男星Cillian Murphy確定演出《浴血黑幫》（Peaky Blinders）電影版。

Murphy先前演出英國犯罪電視劇《浴血黑幫》男主角Tommy Shelby名聲大噪，故事背景設定在1919年第一次世界大戰結束後不久的英國伯明罕，圍繞一個真實存在的，將刀片縫進帽舌的黑幫家族「剃刀黨」，故事圍繞在野心勃勃的老大Thomas Shelby，該角由Murphy飾演，講述老大如何帶領大家擴張勢力並使幫派生意合法化。

該劇於2013年首播後紅遍全球，粉絲紛紛敲碗續集及電影，據CNN報導，Murphy將在《浴血黑幫》電影中再度出演黑幫頭目Tommy Shelby，編劇Steven Knight也證實，將於9月Digbeth開拍。

Murphy曾演出《黑暗騎士》（The Dark Knight）稻草人、《白鯨傳奇：怒海之心》（In the Heart of the Sea）等大製作， 2005年在《冥王星早餐》（Breakfast on Pluto）男扮女裝演出變性人獲金球獎提名，各種角色都能輕鬆駕馭，《愛爾蘭時報》報導他被廣泛認為是愛爾蘭史上演技最出色的演員之一。

Murphy於BBC廣播節目Dessert Island Discs分享，他的第一份演出機會是靠自己去纏著導演給試鏡機會，而且他之前是學習法律，最後視鏡完他去歐洲旅行，最後是在法國的帳篷裡收到戲約，他鼓勵年輕人要勇敢嘗試，「如果你認為那份工作是你的，那你就要去爭取。」
奥本海默
Cillian Murphy
影帝
電影
娛樂
名人
浴血黑幫
Peaky Blinders

相關新聞

父親節看音樂劇？百老匯經典《芝加哥》犯罪黑色喜劇　台灣巡演早鳥票開賣
父親節看音樂劇？百老匯經典《芝加哥》犯罪黑色喜劇　台灣巡演早鳥票開賣
2024/03/23 16:16
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理
2024/03/22 19:56
手刀報名！虎牌啤酒首度台灣舉辦街頭籃球賽　冠軍全隊獲美國職業籃球賽之旅
手刀報名！虎牌啤酒首度台灣舉辦街頭籃球賽　冠軍全隊獲美國職業籃球賽之旅
2024/03/20 09:43
台灣影音媒體TaiwanPlus再登國際舞台！三檔原創節目榮獲佳績
台灣影音媒體TaiwanPlus再登國際舞台！三檔原創節目榮獲佳績
2024/03/16 13:59
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
真人真事改編！超勵志電影《極限長征》五大亮點　馬克華柏格領銜台灣感動上映
2024/03/14 10:48

更新時間 : 2024-03-24 03:46 GMT+08:00

最受歡迎

南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
日本爆發麻疹大流行？疾管署：未流行 也無須搶打疫苗
日本爆發麻疹大流行？疾管署：未流行 也無須搶打疫苗
【更新】台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元　內政部將補貼17項房貸利息
【更新】台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元　內政部將補貼17項房貸利息
車銀優擺脫「有顏值沒演技」標籤　韓劇「美好世界」收視逼近10%
車銀優擺脫「有顏值沒演技」標籤　韓劇「美好世界」收視逼近10%
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
俄羅斯恐攻逾60死 美國3月初好心示警ISIS攻擊反遭普丁批「製造不安」
俄羅斯恐攻逾60死 美國3月初好心示警ISIS攻擊反遭普丁批「製造不安」
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理
AI自行「養育」下一代？ 日本Sakana AI創全球首個「天擇法」人工智慧模型
AI自行「養育」下一代？ 日本Sakana AI創全球首個「天擇法」人工智慧模型
軍事迷別錯過！台灣海軍敦睦艦隊3/22、23停靠台中港
軍事迷別錯過！台灣海軍敦睦艦隊3/22、23停靠台中港