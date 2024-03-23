Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣認知心理學家評獨立書店言論惹議　 文化部即刻停止職務

獨立書店審查委員言論惹議遭撤職

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/23 17:58
台灣獨立書店審查委員言論惹議遭撤職。（示意圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

台灣獨立書店審查委員言論惹議遭撤職。（示意圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

面對全球新媒體及新科技崛起，台灣出版業已岌岌可危，其中又以獨立書店首當其衝面臨生存危機，沒想到資深獨立書店審查委員、認知心理學家蔡志浩昨（22）日發表《獨立書店：逛與不逛的掙扎》，透露自己不好意思走進獨立書店，因為環保永續堅持不買書已多年，但又提及自己較常逛誠品書店或MUJI BOOKS等連鎖書店，最後建議現代書店從圖書銷售通路轉成策展場域，一番言論不僅自相矛盾更引來批評。

由於蔡志浩為推動實體書店發展補助作業審查委員，自己也曾出版過書籍卻給予如此建議讓出版業者、作家怒火中燒，有網友認為蔡的建議一次毀滅兩個產業，而蔡不買書的理由更是因咽廢食，有人直言找個沒買書的人來訪視等同於找鬼拿藥，更有獨立書店業者跳出來反對。

文化部表示，實體書店訪視業務由台灣獨立書店文化協會承辦，協會每年邀請訪視委員時，皆會將名單提交文化部核備，文化部基於尊重獨立書店文化協會立場，一直以來皆照案備查。由於蔡志浩此次言論嚴重傷害廣大書店經營者，文化部已經通知協會，應謹慎選擇訪視委員。

此外，蔡志浩擔任推動實體書店發展補助作業審查委員一事，文化部強調，此案評審為1次審查1聘，文化部考量其擔任獨立書店文化協會訪視委員身分，於此次邀請其擔任審查委員，文化部即起停止其擔任訪視及所有相關審查委員工作。
獨立書店
文化部
出版
實體書店
電子書

相關新聞

文策院攜出版社簽訂MOU力拼IP變現　人工智慧助攻降低成本
文策院攜出版社簽訂MOU力拼IP變現　人工智慧助攻降低成本
2024/02/22 17:55
賴清德外文書單揭曉！副總統逛台北國際書展　一口氣購入60本書
賴清德外文書單揭曉！副總統逛台北國際書展　一口氣購入60本書
2024/02/20 20:48
【重量級文物】「台灣第一才子」《呂赫若日記》修護完成　台文館重新亮相
【重量級文物】「台灣第一才子」《呂赫若日記》修護完成　台文館重新亮相
2024/02/14 12:12
【試營運】誠品松菸書店24小時不打烊　書看累了竟有隱藏版宵夜
【試營運】誠品松菸書店24小時不打烊　書看累了竟有隱藏版宵夜
2024/01/22 17:00
放寒假快來領「文化幣」！即日起台灣青年16-22歲可領「買書看表演」很好用
放寒假快來領「文化幣」！即日起台灣青年16-22歲可領「買書看表演」很好用
2024/01/21 10:51

更新時間 : 2024-03-23 19:20 GMT+08:00

最受歡迎

南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
日本爆發麻疹大流行？疾管署：未流行 也無須搶打疫苗
日本爆發麻疹大流行？疾管署：未流行 也無須搶打疫苗
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
車銀優擺脫「有顏值沒演技」標籤　韓劇「美好世界」收視逼近10%
車銀優擺脫「有顏值沒演技」標籤　韓劇「美好世界」收視逼近10%
【更新】台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元　內政部將補貼17項房貸利息
【更新】台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元　內政部將補貼17項房貸利息
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
軍事迷別錯過！台灣海軍敦睦艦隊3/22、23停靠台中港
軍事迷別錯過！台灣海軍敦睦艦隊3/22、23停靠台中港
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理
〈時評〉翁曉玲立委，別再鬧笑話了！
〈時評〉翁曉玲立委，別再鬧笑話了！
不滿愛馬仕「配貨」才賣柏金包　美國消費者集體提告
不滿愛馬仕「配貨」才賣柏金包　美國消費者集體提告