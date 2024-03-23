台灣認知心理學家評獨立書店言論惹議　 文化部即刻停止職務

面對全球新媒體及新科技崛起，台灣出版業已岌岌可危，其中又以獨立書店首當其衝面臨生存危機，沒想到資深獨立書店審查委員、認知心理學家蔡志浩昨（22）日發表《獨立書店：逛與不逛的掙扎》，透露自己不好意思走進獨立書店，因為環保永續堅持不買書已多年，但又提及自己較常逛誠品書店或MUJI BOOKS等連鎖書店，最後建議現代書店從圖書銷售通路轉成策展場域，一番言論不僅自相矛盾更引來批評。

由於蔡志浩為推動實體書店發展補助作業審查委員，自己也曾出版過書籍卻給予如此建議讓出版業者、作家怒火中燒，有網友認為蔡的建議一次毀滅兩個產業，而蔡不買書的理由更是因咽廢食，有人直言找個沒買書的人來訪視等同於找鬼拿藥，更有獨立書店業者跳出來反對。

文化部表示，實體書店訪視業務由台灣獨立書店文化協會承辦，協會每年邀請訪視委員時，皆會將名單提交文化部核備，文化部基於尊重獨立書店文化協會立場，一直以來皆照案備查。由於蔡志浩此次言論嚴重傷害廣大書店經營者，文化部已經通知協會，應謹慎選擇訪視委員。

此外，蔡志浩擔任推動實體書店發展補助作業審查委員一事，文化部強調，此案評審為1次審查1聘，文化部考量其擔任獨立書店文化協會訪視委員身分，於此次邀請其擔任審查委員，文化部即起停止其擔任訪視及所有相關審查委員工作。