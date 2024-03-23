日本小林製藥紅麴保健品恐致腎病召回 台灣食藥署表示未輸入？

日本小林製藥 22 日公告，旗下一款含有紅麴成份的降膽固醇保健食品，恐會導致腎臟疾病，目前自主回收三款相關產品，並呼籲已經購買的民眾停止服用。據中央社報導，日本傳出有 13 名民眾因吃下該款保健品已出現腎臟疾病典型症狀，衛生福利部食品藥物管理署官員 23 日指出台灣未輸入同款產品，但呼籲民眾赴日旅遊留意，已購入者建議避免服用。

小林製藥 22 日在記者會上道歉並表示，今年1月11日以來陸續收到醫師或是患者回報，累計有 13 名年紀在40歲至70歲的男女在服用「紅麴降膽固醇錠」後出現腎臟疾病典型症狀，包括浮腫與倦怠感。其中有兩人情況嚴重，一度需要洗腎，不過目前住院六人中已有5人出院，病況均出現好轉。

出現問題的小林製藥「紅麴降膽固醇錠」2021年2月開始販售，累計銷售110萬份，2023年在部分地區販售另外二款營養保健品也有相同成分。三款保健品都聲稱能降低血液中低密度脂蛋白膽固醇（LDL）。小林製藥預計回收 30 萬份已售出的商品或庫存。

有鑑於許多台人赴日本旅遊經常在藥妝店購買保健食品，因此食藥署副署長林金富周六在接受媒體詢問時指出，經查此次問題產品沒有輸入紀錄也沒有代理商，代表台灣沒有風險，但仍呼籲赴日旅遊的民眾要小心，切勿購買。

不過經過小編實測，問題商品截至出稿前，在至少三個跨境電商平台仍可購買，商品介紹稱能降低壞膽固醇。另外，國內至少有二家生技公司的商品也曾號稱採用小林製藥的紅麴原料，但其中一款商品已從網頁下架，另一款在蝦皮仍有販售。



(圖片截自 Dokodemo 電商平台)