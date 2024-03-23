父親節看音樂劇？百老匯經典《芝加哥》犯罪黑色喜劇　台灣巡演早鳥票開賣

《芝加哥》音樂劇改編自美國 1920 年 代真實發生的謀殺案件，以達拉斯．沃特金斯（Dallas Watkins）的紀實報導為藍本，主角為懷抱明星夢的女殺人犯蘿西．哈特（Roxie Hart）與詭計多端的辯護律師，以犯罪為題，使用最幽默、諷刺及性感的手法打造的黑色喜劇。

在百老匯三大奇才：編劇佛瑞德．艾伯（Fred Ebb）、作曲約翰．坎德（John Kander）、編舞鮑伯．佛西（Bob Fosse）的巧手下，將角色暗黑的陰謀轉化為辛辣諷刺、 幽默莞爾的詞句；褪去千篇一律的囚服， 為舞者換上性感魅惑的服裝。



《芝加哥》以美國二〇年代的謀殺案為題材，重現美國「爵士時代」的紙醉金迷。(圖／聯合數位文創提供)

隨著劇中膾炙人口的經典歌曲〈Cell Block Tango〉、〈Roxie〉劇情逐步述說著他們如何巧妙地操弄社會輿論 、吸引鎂光燈焦點，進而擺脫罪責、爭名奪利，2002年電影版由李察吉爾（Richard Gere）、芮妮齊薇格（Renée Zellweger）與凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）共同演出，勇奪奧斯卡 6 項大獎， 終結超過 30 年歌舞片無法獲得「最佳影片」的魔咒。

連少女時代 Tiffany都參與音樂劇韓國版；《派遣女醫》爆紅的知名影星米倉涼子也曾參與日本版的演出，更是史上第 1 位三度前往百老匯擔綱主演飆戲的亞洲演員。

25 週年紀念 巡演將於 7 月 24 日至 8 月 11日來到台灣，將於高雄衛武營、 台中國家歌劇院、台北流行音樂中心演出，早鳥票自即日起開賣。



2002年同名改編電影上映，邀原版作曲人創作新曲、收獲全球好評，勇奪奧斯卡6項大獎。(圖／由聯合數位文創提供)