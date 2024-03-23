高雄智慧城市展尾聲 聚焦新能源、智慧移動等淨零轉型商機

因應2050淨零排放趨勢 ，台灣產業界與政府透過發展新能源與再生能源應用進行能源轉型，以符合 ESG與聯合國永續發展目標（SDGs），諸如氫能、 太陽能、風能等各類新能源應用，以期減少城市交通運輸碳排，而這項理念，也體現在本周的台北與高雄智慧城市展的展覽主題中。

根據統計，目前已經有超過150個國家宣示淨零排放，更有超過260個城市、980個企業承諾淨零，顯示淨零已是全球的目標，世界正以實際行動落實淨零轉型。台灣也於2022年揭示2050淨零路徑藍圖，宣布邁向2050的四大轉型策略以及兩大治理基礎，並完成「12項關鍵戰略」行動方案，主要透過工業、商業、住宅、運輸等部門推動節能策略及投入科技研發，與全球一同邁向淨零轉型。

為協助臺灣產業切入智慧移動與新能源生態系，拓展淨零轉型商機， 由國發會指導，亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟、COMPUTEX、 InnoVEX 主辦「智慧移動新生活．能源轉型新商機」趨勢論壇，22日在高雄智慧城市展舉行，現場吸引來自南台灣各類產 官學相關人士，與會專家聚焦在「能源韌性」、「淨零轉型」 兩大主題趨勢，為城市交通運輸與產業節能商機找出新面向。

亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮致詞時表示，國發會亞洲． 矽谷計畫是5+2產業創新計畫的旗艦計畫，主要有兩個政策目標， 第一個是推動物聯網相關產業發展， 第二個就是推動台灣創新創業生態系。亞洲． 矽谷計畫執行中心是平台，協助串接相關資源，所以在2019年成 立亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟，包括各類公協會與大小型廠商， 目前已經有超過430家相關業者。

李博榮指出，亞矽近來積極推動智慧城市與應用落地，從20 16年開始打底，從市場、資金、人才、 法規等方面向新創提供協助，再來透過各種方式協助新創加速， 包括在中央政府、地方、學校的各種加速器， 並且有不少新創在此階段利用疫情期間的供應鏈重組改變， 出國尋找更多機會；而目前亞矽多在海外（如矽谷、東京、南向國家）設立幾個據點，提供技術、人才與市場的對接。

在「全球新能源車輛減碳商機」演講中，工研院產科國際所（IST I）洪于展分析師指出，全球道路運輸年碳排達60億噸，2030 年歐盟要求新能源載具占比要到60%以上， 低排放汽車與卡車將優先擁有道路使用權。而1,300萬個現有產 業工作機會，也將轉換到900萬個新生態系工作崗位， 因此當城市在淨零轉型過程中，勢必造成相關產業工作變動。

洪于展表示，2023年全球新能源汽車銷售突破兩千萬輛， 總占比超過25%，其中純電車（BEV）增加 235 萬、油電混合車（HEV）增加 171 萬、插電式油電混合車（PHEV）增加 129 萬；以汽油為主要動力來源的HEV， 已陸續被先進國家排除在淨零目標外，而PHEV的引擎視為馬達／ 電池動力增程器，與使用氫能源的燃料電池車（FCEV） 引擎作用雷同。三電系統、燃料電池系統、 儲氫系統是氫能電動車三大關鍵技術與成本構成部件。

考量燃料電池成本與市場規模， 洪于展認為淨零運輸將會是氫能源電動車現階段主要商機， 因為對於公路運輸服務業者來說， 純電動車電池淨重特性無法符合長途運輸與重載車的需求， 氫能反而能解決載重問題， 因此商用中大型氫能電動車成為最佳選擇。 在美國交通部所發布「 國家運輸部門去碳藍圖」中，FCEV被明確定義主要使用在長途重 型貨運中，滿足長續航、快充能的使用情境，包括韓國、 日本也都大力發展重型氫能電動車與所需儲氫／加氫設備， 解決公路運輸相關淨零排碳需求。

在「全球氫能載具發展現況」專題演講中， 中興電工機械陳建豪策略長提到氫能已經改變世界， 包括日本在國家戰略更新中計畫對氫能投資超過一千億美元， 美國公布國家清淨氫戰略和路線圖， 印度政府設定行業使用綠色氫目標、 印度石油公司將在所有煉油廠建立綠色氫工廠，POSCO集團將在 澳洲投資400億美元也包括煉鋼用氫氣。中油董事長李順欽更以「 得氫能者得天下」說明石化業者對於氫能的期待。 由於氫能具備去中心化、零碳排、儲存且攜帶方便等三大特性， 因此被視為終極環保能源。

在「新能源趨勢 台灣機會與挑戰」專家座談中， 與會專家講者共同分享臺灣廠商如何在2050淨零排放趨勢中， 透過臺灣資通訊產業優勢，布局智慧移動淨零轉型商機， 尤其是氫能、太陽能、風能等新能源技術持續成長，資通系統可透 過各種能源混合搭配使用，結合智慧能源管理與儲能裝置， 可有效提高城市與產業能源韌性。