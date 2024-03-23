〈投資理財〉台灣需電孔急 電網更新、節電商機受惠股出列

在機房中，最耗電不是空調而是負責存儲與計算的伺服器，為了支撐人工智慧 (AI) 發展的「算力」得要仰賴更多電力，電力需求大增，如何補足電力缺口，世界各國都在頭痛。在台灣，半導體產業鏈近年爆發性成長，但是需電孔急，台電正積極規劃台灣長期電力發展需要，更新機電及電線電纜設備，類股接到大單，值得注意。（下）

上市櫃公司電線電纜以及電機相關業者不少，其中纜線業有大山（1615）、宏泰（1612）、億泰（1616）、合機（1618），華電（1603）、華新（1605）、大亞（1609）、華榮（1608）等，都因為台電公司10年5千億䌫線更新及強化機械設備，釋出龐大商機，再加上台商回流建廠、綠能商機，營收獲利各有不同的表現。

在機電設備方面，士電（1503）、亞力（1514）、中興電（1513）、大同（2371）、華城（1519）、東元（1504），大亞（1609），也都各擁商機，近年分獲台電或美國機電業不少訂單，已在業務、財務上有不錯的表現，但是有些價格已經大幅漲一波，投資人如欲選擇標的，應審慎考慮價格是否適宜。

宏泰去（2023）年結束銅箔基板事業營運後，聚焦電線電纜本業，場地進行改建擴充，預計 2025 年初完工，屆時可以增加3 至 5 億元產值。另將購置台南佳里土地廠房成立營業處。宏泰去年合併營收 61.95 億元，淨利 6.29 億元，每股獲利回升至 1.99 元，創 2007 年以來次高。

億泰去年營收及獲利因台電電網計劃釋單而受惠，去年每股獲利上升到 1.19 元，創 26 年以來新高，今年決定配合息 0.37元。大山去年持續拿下台電強靱電網計劃標案，加上台商回流建廠、太陽能光電及風力發電案場訂單，去年營收亮眼，每股獲利 3.21 元，本業獲利創新高，最近成為投資人追價的標的，應有潛力，但避免追高。

合機資本額19億26917萬餘元，與大山、華電同屬䌫線業中小型企業，但是充滿活力，值得重視。合機去年銅板、高壓線、超高壓線等，交貨數量比去年同期大幅成長，每股獲利 2.01 元，創 1999 年以來新高。今年前 2 月營收累計 3 億 7209 萬餘元，比去年同期成長 21.36%，今年業績應有機會再上一層樓。

華電受惠台電釋單計畫，轉投資利百代建設參與三重果菜市場都更案潛在利益可觀，去年每股獲利 2.99 元，每股淨值達40.63元，財務業務均佳。華榮去年同樣受惠台電釋出標案，合併營收 97.55 億元，稅後淨利 9.48 億元，每股盈餘 2.23元，扭轉前一年度每股虧損 0.09 元局面。

電線電纜業自去年開始，因為台電公司改革電力供應系統，普遍營收獲利都有不錯的成長，由於未來仍有不錯的接單機會，值得投資人注意其業務增加，帶動營收獲利的成長，再審慎評估投資價值。．

機電公司最近成為當紅炸子雞，包括華城、士電、中興電、亞力，各擁商機，接單不錯，其中華城、士電還接到北美變壓器大單。華城受惠於美國政府整建電網基礎建設，今年1、2月密集交貨外銷變壓器，其中 1 月交出 6.75 億元，2 月再出貨8.04 億元，比去年同期大幅成長 201%。華城今年營收可望有3成以上的大成長，產品組合優化，毛利率及營益率有機會再上升，獲利能力機會看好。華城去年合併營收 138.9 億元，年增 79.3%，營業利益 28.54 億元，每股獲利創新高達 9.87元，大幅優於 2022 年的 3.21 元，今年配發 6 元現金、1 元股票，比去年的 3.21 元亮眼。

士電今年北美外銷訂單已接滿，明年預計可望再成長，國內台電的改善電網計劃大單，同樣供不應求。目前已擴充大型變壓器產品線，明年完成建置，將使產能擴充 2 至 3 成。亞力今年 1、2 月營收為 12.11 億元，年增 8％，走在穩健的成長道路上。中興電營收也是溫和成長，合計為 38.03 億元，年增 1.2%，變壓器及䌫線出貨穩定。

盛達（3027）專攻儲能工程與維運，今年前 2 月認列結案營收，計達 3.76 億元，年增 92.8%，創歷年同期新高，今年第三季將有一項該公司承攬最大規模的儲能案場完工認列，預期全年度有望水漲船高。盛達去年每股獲利為 0.64元，配息 0.37元，比起 2022 年每股獲利 0.46 元，已有明顯成長。

玖鼎電力（4588）專營智慧電錶、電力監控系統，台電更換電表作業積極，在手訂單已可進行到明（2025）年上半年，今年要交貨的電錶可創造七、八億元的營收，預期第四季台電將可能再開出一波智慧電錶標案，可以再為玖鼎創造下一波的商機，隨著台電公司的營運改革，創造的龐大巿場，值得投資人重視。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★