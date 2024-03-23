安理會以巴停火草案再遭中俄否決 以色列持續推行爭議性措施

在美國於安理會否決了上一版由中國、俄國主導的加薩停火協議草案後，中俄兩國也在昨（22）日否決了美國所提出的新方案，儘管兩個方案都獲得了過半成員支持依舊無濟於事，協商再次陷入僵局；另一方面巴勒斯坦地區的戰事仍在進行當中，狀況不容片刻拖延。

在美國最新的草案中，首次使用了「停火」（ceasefire）的字樣，過去只要使用該詞彙皆會遭到美國否決，然而這次由美國主導的方案卻出現停火字樣，《路透社》指出，這代表拜登政權對以色列的立場漸趨強硬，試圖與阿拉伯世界國家埃及、卡達等國合作以取得一定成果。

然而，中國與俄國卻認為，美國版本的草案並未強烈要求以色列不得進攻加薩走廊最後的避風港城市拉法（Rafah），等於默認此一行為，此舉將讓該區受到進一步的人道危機，因此中俄正與其他安理會成員共擬一個新的版本，呼籲其他國家給予支持。

在中俄與美國兩大集團間，法國與約旦、阿拉伯聯合大公國等其他國家則正進行居中協調，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強調，從用字的改變可確定美國立場正在傾斜，這代表著地區停火已逐漸獲得共識，法國將試圖爭取中俄的支持，以確保這個第三版本能夠確實獲得通過。

然而，當大國在安理會就以巴衝突進行外交對抗之際，以色列似乎完全置身事外，甚至於昨日宣布將非法佔領的約旦河西岸地區約800公頃土地收為國有地的新政策，引發國際譁然。

事實上，美國早在一個月前就已提出警告，表示以國此舉將使其進一部受到國際孤立，這標誌著美國在拜登政權之下，已逐漸與全球其他國家的立場接軌，開始恢復到川普執政前的非一面倒向以色列的立場，不過儘管如此，以色列仍決定執行此一政策，而這也並非無跡可循。

拉法問題作為現在安理會各國針鋒相對的核心，美國也曾告知以色列不支持其進攻拉法的立場，不過以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨日強調，不攻擊拉法就無法解決該地區的哈瑪斯問題，因此不管美國支持與否，以色列似乎都已鐵了心要發動攻擊。

在以巴問題上，或許過去外界多認定以色列獲得美方的支持才會採取行動，不過在哈瑪斯去年的攻勢後，這個態勢有所轉變。至於第三版就算順利通過，以色列是否願遵守決議結果，仍有待觀察。

參考連結

Israel's Netanyahu says he told Blinken we will go into Rafah alone if needed

Russia, China veto US-led UN resolution on Gaza ceasefire

France to work on new UN Gaza ceasefire resolution, Macron says

Israel approves new parcel of West Bank land for settlement



