混合實境打造永恆的坂本龍一！日本已故傳奇音樂家獨奏再現　亞洲首演台灣加碼場次

日本傳奇音樂巨匠坂本龍一於2023年因癌症逝世，國家兩廳院透過混合實境 (MR) 技術打造節目《鏡：KAGAMI》，坂本龍一彷彿就在樂迷面前彈琴讓人感動到起雞皮疙瘩，自即日起至23日登場。

《鏡：KAGAMI》為2024 TIFA 台灣國際藝術節重點節目之一，由美國混合實境團隊 Tin Drum 製作，於去年6月在紐約首演，本次演出為亞洲首演，觀眾將穿戴頭顯設備，遊走於國家戲劇院的舞臺上；除了聽見坂本龍一人生中相當重要的十首作品，更可以走到坂本龍一身邊，近距離觀看他的面部表情與手指觸鍵，自於去年12月啟售後門票於一週內售罄，今年1月宣布加開場次。

人稱「教授」的坂本龍一，一生涉足多個音樂領域，包括電子樂、流行樂、古典音樂和電影配樂，作品深得不同世代樂迷的共鳴。早年他加入 Yellow Magic Orchestra (YMO) 樂團，被視為日本電子樂和合成器的先驅。後續更參與大島渚的電影《俘虜》（Merry Christmas Mr. Lawrence）寫下膾炙人口的主題曲，並在1987年以義大利名導貝托魯奇的《末代皇帝》（The Last Emperor）贏得奧斯卡最佳原創配樂獎。

在2014年罹患咽喉癌之後，坂本龍一便開始思量生命與音樂的意義。因此他開始與 Tin Drum 團隊合作，期待透過混合實境技術，延長音樂演奏的生命期程。對新科技總抱持好奇心的坂本龍一，特別將這個演出取名為《鏡：KAGAMI》，為的就是向偶像塔可夫斯基執導的電影《鏡子》致敬——在戴上僅260克的頭顯裝置 Magic Leap 2 之後 ，觀眾彷彿進入鏡中世界觀賞鋼琴家演奏的倒影。

坂本龍一將在演出中彈奏十首作品，除了經典的〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉、〈The Last Emperor〉，還包括早期樂曲〈Before Long〉，更以過去未曾發表、僅在貝托魯奇的葬禮上演奏過的〈BB〉作結。這十首演出曲目等同坂本龍一音樂生涯的綜覽，被留存於《鏡：KAGAMI》的時空膠囊中。

Tin Drum 創辦人兼導演托德．埃克特（Todd Eckert）表示，他希望透過《鏡：KAGAMI》捕捉坂本龍一彈奏鋼琴時的獨特氣場。為了說服觀眾眼前的坂本龍一並非虛假的電腦CG人物，Tin Drum 團隊必須透過高容積擷取技術，以48臺攝影機每秒60格高規格同步錄影。至於最重要的聲音，則交由德國公司 d&b audiotechnik 開發的聲音景觀系統 d&b soundscape 處理。這套系統強調「所見即所聽」，能運用聲像定位、空間模擬技術，讓MR體驗合而為一。

然而正當一切準備就緒，坂本龍一卻再度罹癌，體力日漸衰弱。為此，托德．埃克特曾表示這個演出是不完美的。他回憶2023年時，坂本龍一在紐約那搭滿綠幕的攝影棚完成錄影，原本計畫擇日再進行部分補拍；僅十天後，他們就得知坂本龍一病況危急的消息。於是 Tin Drum 團隊只能用盡全力，以現有影像來製作《鏡：KAGAMI》。