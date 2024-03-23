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俄羅斯恐攻逾60死 美國3月初好心示警ISIS攻擊反遭普丁批「製造不安」

這場恐佈攻擊是自 2004 年「貝斯蘭人質事件（Beslan school siege）」奪走 330 條羅斯學生生命之後，俄境內恐攻死傷最嚴重的事件之一。

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By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/23 11:05
俄羅斯莫斯科近郊一座大型音樂廳 ３月22日遭一群身著防彈背心的槍手闖入屠殺。（路透社圖片) 

俄羅斯莫斯科近郊一座大型音樂廳 ３月22日遭一群身著防彈背心的槍手闖入屠殺。（路透社圖片) 

俄羅斯莫斯科近郊一座大型音樂廳 22日遭一群身著防彈背心的槍手闖入對著觀眾席射殺，造成至少60人死亡、逾百人受傷，極端組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，不過早在 3 月初，美國情報單位已掌握恐攻訊息，並對莫斯科示警，但當時卻被普丁反批美國是別有居心，企圖造成俄羅斯社會不安。

俄羅斯調查單位周六清晨指出，已有逾 60 人喪命，當地警方稍早數據顯示逾 40 人死，另有 145 人受傷。

這場恐佈攻擊是自 2004 年「貝斯蘭人質事件（Beslan school siege）」奪走 330 條俄羅斯學生生命之後，俄境內恐攻死傷最嚴重的事件之一。當時有逾千名學童遭車臣武裝份子劫持，其中有數百名學童，事件最後共有 330 人喪命。

路透社報導，3 月 22 日晚上音樂廳正準備要進行蘇聯時期搖滾樂團 Picnic 的表演，現場 6200 個座位座無虛席，然而此時數名武裝份子衝進音樂廳，持槍對著觀眾席平民掃射，事後流出的影片可見觀眾嚇得奪門而出，逃生口擠滿人，尖叫聲此起彼落。

報導估計死亡人數恐會再上修。

極端組織伊斯蘭國（ISIS）事後即在社群媒體 Telegram 上宣稱犯案。截至出稿前，俄媒報導指槍手仍在逃。

美國駐俄大使館早示警

路透社報導指出，這場攻擊發生的前兩周，美國駐俄羅斯大使館告知莫斯科，掌握到極端主義份子將在莫斯科進行的攻擊計畫，提醒莫斯科官方注意，但不僅被漠視，更還被普丁說成是企圖造成俄羅斯社會不安與混亂。

早在美大使館示警前數小時，俄羅斯聯邦安全局稱已成功阻止伊斯蘭國在阿富汗區域分支「呼羅珊（ISIS-K）」的攻擊行動計畫。

至於為何伊斯蘭國極端份子會攻擊俄羅斯，報導指應與普丁 2015 年在敍利亞內戰時，支持殘酷鎮壓民主運動的阿薩德，幫助他對抗反對派及伊斯蘭國有關。

恐攻發生後，西方及阿拉伯國家齊聲譴責暴力，烏克蘭總統主動聲明否認與攻擊有任何關係。台灣外交部 23 日上午也發表聲明，針對恐怖組織向平民進行恐怖暴力攻擊，造成無辜民眾嚴重傷亡，表達嚴正譴責，並對罹難者及家屬表達哀悼之意。
恐攻
伊斯蘭國

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