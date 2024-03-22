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台灣4月起電價調漲11%引熱議　經濟部：影響物價有限

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/22 19:23
經濟部22日拍板4月電價平均調漲11%。（示意圖/中央社）

經濟部22日拍板4月電價平均調漲11%。（示意圖/中央社） (來源 中央社)

綜合中視及台視報導，經濟部22日召開電價費率審議會，拍板4月電價平均調漲11%，調整後平均電價每度為3.45元，每月用電700度以下者，約占93%，1250萬戶，調漲3~5%後每月增額不到20元。

經濟部表示，此次電價調整考量在政府補助、使用者部分負擔、台電努力撙節成本三方向下進行，因此決議平均電價調漲約11%，調整後平均電價每度為3.45元，4月1日開始實施。

經濟部說明，民生用電採較低調幅、產業用電依經營狀況及用電量採不同調幅方式，細緻化的進行各類用戶電價調整。

民生用電部分，為反映成本及節約用電，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，住宅331~700度、小商店701~1500度電價調幅5%，住宅701~1,000度、小商店1501~3000度調漲7%，住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。

經濟部評估，此次電價調整對民生用戶的影響，每月用電700度以下者，約占93%，1250萬戶，調漲3~5%後每月增額不到20元，約為2顆超商茶葉蛋；對小商店而言，每月用電1500度以下者占84%，76萬戶，調漲3~5%後1天電費增加不到5元，以牛肉麵店為例，低於1顆滷蛋的價格15元，再以小吃或咖啡餐飲業為例，每月用電量3000至5000度，調價後平均1天電費增加約35至70元，因此，本次電價調整對物價影響有限。

產業用電部分，考量不同產業經營狀況，112下半年用電量正成長產業調幅為14%，用電量持平或衰退未達10%產業調幅為12%，衰退10%以上產業調幅為7%，以減緩對用電衰退產業衝擊及照顧產業弱勢。

另外，針對產業用電大用戶，以及網路資料中心(Internet Data Center, IDC)高用電者，則採較高調幅以合理反映用電成本，用電量5億度以上且兩年用電平均正成長公司者，以及用電量0.5億度以上之網路資料中心，依用電量規模調漲15%~25%，以有效引導節約用電。

農漁、學校(幼兒園到大專院校)、社福團體本次維持電價凍漲，而本次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。

經濟部表示，本次電價附帶決議有三項，第一、本次電價調整幅度與政府補助額度相關，必要時得於本年度第2次電價審議會前召開臨時會檢視台電財務狀況；第二、請台電公司檢視用戶分戶規定之合理性；第三、有關農漁、學校及社福團體電價凍漲，明年起建請各主管機關編列預算支應。

電價調漲向來是敏感議題，此次電價調漲11%，也引發不少網友討論。有網友認為，電價調漲會造成物價上漲，影響民生；也有網友認為，電價調漲是反映成本，合理且必要。

經濟部強調，此次電價調整已充分考量民生、產業及經濟發展等各項因素，並提出多項配套措施，以減輕電價調漲對民眾的衝擊。
經濟部
電價
民生

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