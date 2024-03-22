新竹市兒童遊藝節4月4日登場　多場演出及體驗活動供民眾玩樂

「新竹市兒童遊藝節」將於4月4日至7日，每日10點至17點在新竹公園盛大登場，不僅將有泡泡龍秀，還有多場兒童劇團、街頭藝人表演等多項活動。

文化局長王翔郁表示，百年歷史的新竹公園將變身成泡泡樂園，舉辦多項和泡泡有關的活動，泡泡龍也將化身為扭蛋機，提供民眾拍照、互動。

今年兒童遊藝節藝術總監，由首位以台灣舞者身份入選太陽馬戲團的張逸軍擔任，為兒藝節規劃80場演出，邀請17個表演團隊，集結上百位藝術工作者，並遠從英國邀請六名「Big Top Mania馬戲團」成員來台表演。

文化局說明，今年的兒童表演藝術演出內容豐富，除了孔廟廣場的「泡泡奇幻舞台」，每日將有4場精采的大型兒童戲劇、音樂和舞蹈演出，更有「彩虹藝術體驗村」，提供10種與泡泡有關的五感藝術體驗和手作。

「彩虹藝術體驗村」包含在孔廟可解謎和搭建城市的「泡泡龍的世界」和可盡情著色的「塗鴉體驗區」；孔廟廣場旁提供多種吹泡泡工具的「泡泡體驗區」，並用顏料「彩繪泡泡球」；在體育館舞蹈教室則有用點點貼紙在白色汽球上創作的「泡泡糖的世界」；孔廟旁草地更設有五個「透明泡泡屋」，每個泡泡都能開發不同的感官

藝術體驗均採現場報名，活動期間每日10點開始，將於當日9點30分、12點30分、14點30分開放報名2小時內的場次。

為邀請身心障礙朋友一同參與藝術活動，「泡泡糖的世界」體驗活動每日10點至10點20分、13點至13點20分、15點至15點20分為身心障礙者專場，可於3月22日上午9點～4月2日晚間12點線上報名，或至現場報名，名額有限，額滿為止。

另外，還在孔廟旁的草地上規劃「彩虹森林故事館」，每日演出3場充滿歡笑並具啟發性的故事劇場；「彩虹遊具樂園」則在體育館前停車場及體育館內籃球場，設置小朋友最喜愛的機械式遊具如旋轉木馬、小火車，還有多款充氣式遊具如溜滑梯、球池等，讓小孩們盡情跑跳；在風livehouse的「宇宙科技研究院」則有結合互動科技和虛擬實境的體感遊戲，現場排隊體驗不須報名。



文化局表示，民眾只要來現場參與活動、拍照打卡，或填寫問卷皆可集點。集滿三點即可玩大型扭蛋機一次，不僅有機會獲得活動限定的泡泡龍貼紙、泡泡龍色鉛筆組、泡泡龍公仔，集滿六點還可以抽全球限量版的泡泡龍公仔，文創品數量有限，兌完為止。