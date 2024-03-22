Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

新竹市兒童遊藝節4月4日登場　多場演出及體驗活動供民眾玩樂

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/22 18:47
「新竹市兒童遊藝節」將於4月4日至7日，每日10點至17點在新竹公園盛大登場（圖／新竹市政府網站）

「新竹市兒童遊藝節」將於4月4日至7日，每日10點至17點在新竹公園盛大登場（圖／新竹市政府網站）

「新竹市兒童遊藝節」將於4月4日至7日，每日10點至17點在新竹公園盛大登場，不僅將有泡泡龍秀，還有多場兒童劇團、街頭藝人表演等多項活動。

文化局長王翔郁表示，百年歷史的新竹公園將變身成泡泡樂園，舉辦多項和泡泡有關的活動，泡泡龍也將化身為扭蛋機，提供民眾拍照、互動。

今年兒童遊藝節藝術總監，由首位以台灣舞者身份入選太陽馬戲團的張逸軍擔任，為兒藝節規劃80場演出，邀請17個表演團隊，集結上百位藝術工作者，並遠從英國邀請六名「Big Top Mania馬戲團」成員來台表演。

文化局說明，今年的兒童表演藝術演出內容豐富，除了孔廟廣場的「泡泡奇幻舞台」，每日將有4場精采的大型兒童戲劇、音樂和舞蹈演出，更有「彩虹藝術體驗村」，提供10種與泡泡有關的五感藝術體驗和手作。

「彩虹藝術體驗村」包含在孔廟可解謎和搭建城市的「泡泡龍的世界」和可盡情著色的「塗鴉體驗區」；孔廟廣場旁提供多種吹泡泡工具的「泡泡體驗區」，並用顏料「彩繪泡泡球」；在體育館舞蹈教室則有用點點貼紙在白色汽球上創作的「泡泡糖的世界」；孔廟旁草地更設有五個「透明泡泡屋」，每個泡泡都能開發不同的感官

藝術體驗均採現場報名，活動期間每日10點開始，將於當日9點30分、12點30分、14點30分開放報名2小時內的場次。

為邀請身心障礙朋友一同參與藝術活動，「泡泡糖的世界」體驗活動每日10點至10點20分、13點至13點20分、15點至15點20分為身心障礙者專場，可於3月22日上午9點～4月2日晚間12點線上報名，或至現場報名，名額有限，額滿為止。

另外，還在孔廟旁的草地上規劃「彩虹森林故事館」，每日演出3場充滿歡笑並具啟發性的故事劇場；「彩虹遊具樂園」則在體育館前停車場及體育館內籃球場，設置小朋友最喜愛的機械式遊具如旋轉木馬、小火車，還有多款充氣式遊具如溜滑梯、球池等，讓小孩們盡情跑跳；在風livehouse的「宇宙科技研究院」則有結合互動科技和虛擬實境的體感遊戲，現場排隊體驗不須報名。

文化局表示，民眾只要來現場參與活動、拍照打卡，或填寫問卷皆可集點。集滿三點即可玩大型扭蛋機一次，不僅有機會獲得活動限定的泡泡龍貼紙、泡泡龍色鉛筆組、泡泡龍公仔，集滿六點還可以抽全球限量版的泡泡龍公仔，文創品數量有限，兌完為止。
新竹
兒童節
新竹兒童遊藝節
新竹公園
泡泡龍

相關新聞

北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元
北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元
2024/02/06 16:14
【免費送2500份】新竹市2024消防月曆、猛男靚女宣導防災　按讚參加有獎徵答就有機會獲得
【免費送2500份】新竹市2024消防月曆、猛男靚女宣導防災　按讚參加有獎徵答就有機會獲得
2023/12/08 11:04
中國製餐具「聚丙烯」不合格 Big City新竹巨城贈品遭退運銷毀
中國製餐具「聚丙烯」不合格 Big City新竹巨城贈品遭退運銷毀
2023/12/05 14:12
絕美落羽松秘境！新竹大地農場「落羽松慢漫藝術祭」11/18開跑 用音樂、舞蹈、手作來放慢步調、擁抱大自然
絕美落羽松秘境！新竹大地農場「落羽松慢漫藝術祭」11/18開跑 用音樂、舞蹈、手作來放慢步調、擁抱大自然
2023/10/31 10:56
新竹市長高虹安台北地院出庭否認罪嫌　稱無詐領加班費及私用零用金
新竹市長高虹安台北地院出庭否認罪嫌　稱無詐領加班費及私用零用金
2023/10/11 20:57

更新時間 : 2024-03-23 02:25 GMT+08:00

最受歡迎

南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
南韓電影「破墓」分析　了解日韓間的歷史糾葛
日本爆發麻疹大流行？疾管署：未流行 也無須搶打疫苗
日本爆發麻疹大流行？疾管署：未流行 也無須搶打疫苗
車銀優擺脫「有顏值沒演技」標籤　韓劇「美好世界」收視逼近10%
車銀優擺脫「有顏值沒演技」標籤　韓劇「美好世界」收視逼近10%
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
致死率高達30% 日本毒性休克症候群案例激增 原因成謎
台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元　新青安利率再脫鉤？財政部：需審慎研議
台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元　新青安利率再脫鉤？財政部：需審慎研議
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
軍事迷別錯過！台灣海軍敦睦艦隊3/22、23停靠台中港
軍事迷別錯過！台灣海軍敦睦艦隊3/22、23停靠台中港
不滿愛馬仕「配貨」才賣柏金包　美國消費者集體提告
不滿愛馬仕「配貨」才賣柏金包　美國消費者集體提告
〈時評〉翁曉玲立委，別再鬧笑話了！
〈時評〉翁曉玲立委，別再鬧笑話了！
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理
最新！汪小菲喝醉闖大S豪宅鬧事　女方三點聲明交給司法處理