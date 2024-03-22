新北推都市造林　媒合企業認養校園植樹落實ESG

新北市長期推動計畫型植樹，號召民間團體共同響應， 亦媒合企業於校園植樹，落實ESG， 今年媒合遠東百貨認養板橋文聖國小校園植樹綠美化， 板橋農會也辦理贈苗活動響應計畫推動，今 (22) 日侯友宜市長與遠東百貨徐雪芳總經理及文聖國小學童，於校園種植 40株肖楠及700株原生台灣百合，共同為環境永續盡一份心力。

每年立春至3月為適合栽植苗木時節，因此3月份被定為「植樹月」 ，植樹並不是一日的活動，新北市長期推動計畫型植樹， 與國內民間團體、學校及企業密切合作，以每年植樹4萬株喬木為目 標，號召民間團體共同響應，在大家共同努力下， 新北市森林覆蓋率達76%，為六都第一。

新北市政府號召民間團體響應都市造林， 媒合企業及都會型農會於新北市各校園植樹綠美化以落實ESG， 今年遠東百貨率先響應，認養板橋文聖國小校園整地、 植樹及養護工作，今年同時也是文聖國小創校40周年， 今日侯市長與遠東百貨總經理徐雪芳、文聖國小校長沈玉芬、 板橋區農會理事長郭進源及100位學童，一同於文聖國小共植40 株肖楠，並種植700株原生台灣百合， 讓參與學童能從小學習植樹對環境的重要性， 讓淨零永續觀念能向下扎根，至2030年推動100所學校。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，遠東百貨響應新北都市造林-企業ES G校園植樹造林，未來將長期與新北市政府持續合作， 於新北市各校園植樹及綠美化共同執力， 第一年與新北文聖國小合作於校園種植40棵肖楠與700株原生台 灣百合，落實企業ESG責任，響應都市造林淨零永續。 板橋區農會也已贈送出千餘株苗木，讓民眾能將苗木帶回家， 藉此響應都市植樹以增加本市自然碳匯。

新北市長侯友宜表示，新北市推動「農業健康市/式」政策， 透過計畫型植樹，促進環境生態健康，讓農業永續經營，符合聯合國 SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）。市府將持續媒合企業、都會型農會與學校合作， 進行校園植樹及綠美化認養，再活化校園生態環境， 也邀請各個企業、團體共同響應， 透過公私協力都市造林讓新北成為永續宜居城市， 達到淨零永續的目標。

參與學童能從小學習植樹對環境的重要性，讓淨零永續觀念能向下扎根。（圖／新北市政府農業局）

今 (22) 日侯友宜市長與文聖國小學童於校園種植40株肖楠及700株原生台灣百合。（圖／新北市政府農業局）