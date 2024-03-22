世界水資源日　新北市守護坡地水資源

新北市農業局秉持著對環境永續發展的理念， 致力於水土保持與森林保育，涵養水源以確保水資源的永續利用。3 月22日是世界水資源日， 聯合國大會為喚起大眾對水資源的保護及解決淡水資源匱乏而訂定， 希望提高大眾對水資源保護的意識。新北市透過水土保持服務團， 提供水保知識免費諮詢並提供農地輔導服務， 同時亦透過計畫型植樹，來穩定水資源，呼籲市民關注水資源議題， 共同參與保護我們珍貴的水源環境。

新北市石門區江女士平時於石門山區自有之土地從事農耕工作， 因收成不佳後來又想種植檀香、樟樹等樹木，擔心耕植之水源不足， 故到農業局與水土保持服務團諮詢申請農地輔導，水土保持技師「 對症下藥」，建議江女士設置農用蓄水池以便儲留水源， 增進農地水源涵養並達到種植樹木之目的。 新北市成立水土保持服務團，提供免費水土保持專業知識、 政令宣導及農地輔導服務，邀請大家一同守護美好山林。

另農業局同時也持續推動水土保持教育， 包括水土保持戶外教學及校園宣導活動， 連結社區與不同年齡層民眾，加深市民朋友對水土保育的認知， 讓水土保持向下扎根且向上結果。 水土保持巡迴列車也貫徹水土保持行動治理的理念， 透過巡迴講習將水土保育觀念、 水土保持義務人責任及水土保持相關申請流程等資訊傳遞給民眾， 希望將保水育土的觀念深植人心。

此外，森林保育也是涵養水庫水資源很重要的基礎， 新北市透過長期計畫型植樹，以每年植樹4萬株為目標， 並號召民間團體共同響應，在大家共同努力下，新北市森林覆蓋率達 76%，為六都第一，除能增加碳匯及森林生態多樣性外， 更能維護水資源穩定，符合聯合國SDGs永續發展（Sustai nable Development Goals）及低碳農業發展目標。

新北市農業局長李玟表示，水土保持人人有責， 將持續推廣水土保持、森林保育觀念， 用宏觀的視角進行山坡地的防災與減災， 灌輸民眾水土保持的重要性。

水土保持技師建議設置農用蓄水池以便儲留水源，增進農地水源涵養並達到種植樹木之目的。（圖／新北市政府農業局）