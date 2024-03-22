響應國際寵物日！六福萬怡推寵物月宴席

響應4月11日國際寵物日，位於南港車站四鐵共構的寵物友善飯店台北六福萬怡酒店，於4月1日至4月30日，宴會廳推出「國際寵物月」專案，提供寵物友善獨立宴會包廂場地，享用星級中式饗宴的同時也不忘帶上萌寵，每桌 10 席售價16,888元+10% 起，2 桌起訂。此外，下訂此專案台北六福萬怡酒店將再捐出稅後盈餘5%公益回饋至莊福文教基金會，讓主人與毛孩共度美味食光的同時，一起做公益支持動物保育

4月11日國際寵物日，是慶祝寵物與人類間的友愛關係，亦更是為了提高人們對寵物的保護、關注、義務與責任，而到如今國際寵物日的主要理念「領養代替購買」已成為朗朗上口的金句。六福旅遊集團長期致力於動物保育，台北六福萬怡酒店也秉持企業精神，凡預定國際寵物月專案，將捐出稅後盈餘5%公益回饋至莊福文教基金會，支持全球野生動物與本土瀕危物種保育，邀請主人跟毛孩，共度美好時光，一起做公益

台北六福萬怡酒店打造寵物友善環境，不僅可攜帶寵物入住房間，在寵物客房內除了提供完善設備與舒適環境外，同時婚宴、宴飲也開放毛小孩入席，讓寵物也可以跟著主人一同共襄盛舉參與人生中的大小事，創造共多美好回憶！

「國際寵物月」專案，4月1日起至4月30日享用星級中式宴席也不忘帶上毛孩一同享樂，提供宴會廳專屬獨立包廂，席間無限暢飲酸梅湯或仙草茶擇一，每桌再加贈紅酒乙瓶，並免費提供影音設備包含麥克風、投影機等設備，輕鬆享受與親朋好友和寵物歡聚的美好時光。