新北攜手輔仁大學 領先全國打造高中民生食安及創新探究實作跨域人才

新北市政府教育局今(22) 日與輔仁大學共同簽署課程合作備忘錄， 首度結合民生學院學習資源，並與創新跨域學院及教育學院合作， 共同提升新北市高中在校訂必修、多元選修、自主學習、 學習歷程檔案等的質與量，培育新北市高中師生成為民生實作、 設計思考、創意發想、運動議題的跨域人才。

有鑑於當前蘇丹紅食安問題嚴重， 為建立新北高中學子正確的食安觀念，並積極向下扎根， 新北市特別與輔大合作開出四大類型的假日課程， 其中最具代表性的是由民生學院領軍，結合當下食安議題， 並從食品科學、食品營養的角度開設「果製達人」、「食安達人」、 「居家外食」、「智慧設計我的保健餐盤」等實作體驗課程， 並運用3D食物列印機的技術， 引導學子從日常生活中進行探究與實作，並對未來生活進行創發。

此外，為培育創新跨域人才， 在設計思考與創意發想的課程設計結合永續發展、兒少生活、 高齡生活、智慧醫療、藝術治療等五大議題， 透過工作坊引導實作與思考技法，激發創意靈感， 並進一步將創意具體實踐；運動議題則包含運動醫學、 運動科學與運動管理三大面向，介紹國手是如何在賽前、 賽中及賽後有正確的飲食攝取與營養增補、 調節心理壓力與情蒐科技提供有效的技戰術分析等， 提供學生未來生涯探索的多元可能。

輔仁大學藍易振校長表示，非常開心能與新北市合作， 嘉惠新北境內高中的師生，這對同在新北的輔仁大學是使命， 也是責任!輔大是一所綜合性的大學， 過往除了第二外語中心協助新北市高中端開課外， 也樂於分享校內豐富的師資與課程， 且這也是輔大首次與地方政府共同合作， 開設的課程都是學校的一時之選， 衷心期盼能對跨域人才的培育盡一分心力。

新北市丹鳳高中高二周芷晴同學分享， 之前修習過輔大在學校開設的微課程， 透過大學的師資有效幫助了高中階段對未來學系的選擇與生涯的探索 ，很期待可以參與更多精彩的假日課程。 高二朱育賢同學也提到自己很期待能夠參與民生實作課程， 不但可以透過3D列印機製作精美的食品， 也可以從中了解食品生產背後的過程與內涵。

教育局自2018年首創「高中與大學共創學習媒合平臺」， 迄今已與臺北市立大學、國立臺北大學、馬偕醫學院、 國立政治大學、國立陽明交通大學、 臺聯大系統等締結課程合作備忘錄， 目前已提供新北市高中學子超過100門數位學習課程、 40門實體課程，也為學生累積豐富的學習歷程成果。 未來輔大將提供多元微課程、科學競賽培力、 學習歷程檔案指導等客製化服務， 不僅協助學子多元寬廣的大學學群試探， 對新北教育的發展注入更多的能量，未來也在培育跨域人才上， 邁向新的里程碑。