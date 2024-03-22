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野外探險出發　臺灣土地銀行攜手濕地聯盟向下扎根環境教育

By 台灣英文新聞
2024/03/22 17:25
野外探險出發！土地銀行攜手濕地聯盟向下扎根環境教育，以行動展現對自然生態保護的重視。（圖／臺灣土地銀行）

野外探險出發！土地銀行攜手濕地聯盟向下扎根環境教育，以行動展現對自然生態保護的重視。（圖／臺灣土地銀行）

野外探險出發!土地銀行22日與社團法人臺灣濕地保護聯盟（簡稱濕地聯盟）合作舉辦「濕地之美-小學環境教育推廣計畫」，偕同臺南光復實驗小學師生實地探查高雄洲仔濕地，搭配擴香石手作體驗、生態環境教育與金融知識課程，向下扎根環境永續理念。

高雄洲仔濕地座落於左營蓮池潭一帶，多年前原為人類與自然共生的淡水埤塘，但隨著都市發展，長期棲息的水雉族群因應濕地開發利用而逐漸消失，為期許水雉重返這片土地，濕地聯盟向高雄市府爭取還原水田埤塘的原貌，並以生態工法打造濕地型生態公園。洲仔濕地於96年獲內政部營建署評選為國家級重要濕地，在101年獲環保署認證為環境教育場域，因而被譽為民間組織與政府機關攜手共創環境永續經營之指標。

為響應財政部國有非公用邊際土地環境保護認養工作，土地銀行以ESG（環境、社會、公司治理）社會關懷與環境永續定位出發，攜手濕地聯盟打造「濕地之美-小學環境教育推廣計畫」，帶領臺南光復實驗小學師生至洲仔濕地進行環境教育課程，透過實體互動課程與遊戲體驗，讓學子們探查溼地生態、學習環境教育與體驗手作擴香石，增進對自然生態保護之認同感。此外，由本行專業之理財顧問透過理財小學堂講授金融小知識，培養學童正確的金錢觀，養成從小儲蓄的好習慣。

土地銀行長期致力於推動低碳永續，近年不僅完成簽署遵循赤道原則、逐步導入TCFD（氣候相關財務揭露）架構，另發行可持續發展債券，用於綠色投資及社會效益投資計畫。隨今年推展年度ESG策略，土地銀行持續將永續因子納入投資、融資及商品審查流程，並訂定一般性排除產業及高汙染/耗能產業投融資上限、評估營運據點導入溫室氣體盤查，藉此提升永續經營競爭力。

同時，為攜手民間企業一同打造低碳節能願景，土地銀行以綠色金融角色推展「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「再生能源發電設備貸款-綠電綠利行銷方案」、「建築綠色融資」等多項ESG金融業務，力求建構環境生態、產業發展與金融角色共存共榮的生態鏈，邁向淨零碳排的璀璨未來。

更新時間 : 2024-03-22 18:22 GMT+08:00

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