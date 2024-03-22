中華電信獲CDP評鑑雙「A」殊榮，榮登全球減碳領導級別！

中華電信今日（3/22）於中華民國企業永續發展協會(BCSD Taiwan)舉辦的2023 CDP台灣發表會中，榮獲CDP「氣候變遷問卷」 評鑑之最高榮譽領導級別(A-list)佳績及供應鏈議合評價( Supplier Engagement Rating；SER) 「A」級最高級別「供應鏈議合領導者」。 中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠代表出席領獎 時表示，中華電信以「科技減碳」及「再生能源」 雙軸策略落實內部淨零減碳，已獲良好成效，此外， 公司也積極攜手供應商夥伴共同推動減碳， 領頭打造資通訊永續供應鏈，此次獲得CDP評鑑雙「A」殊榮， 彰顯中華電信的努力與成果受到國際肯定。

中華電信積極響應國際倡議推動淨零減碳， 除已具體承諾2030年碳排減半及達成EV100、 2040年達成RE100、 2050年前達成全面淨零排放等目標外， 去年也通過國際氣候變遷權威組織-科學基礎減碳目標倡議( SBTi)溫室氣體近程減量目標驗證；公司以「科技減碳」和「 再生能源」兩大策略，將環境議題融入企業日常營運及管理中， 力行減碳目標。

在科技減碳方面，中華電信首創電信業C-RAN架構， 節省能耗降低碳排，另自主研發「碳智雲」、「 能源集中監控EOC」與iEN監控平台等高效智慧節能管理系統， 降低能源消耗，提高能效；同時參與IOWN全光化網路研發， 制定更省電、更高傳輸容量、更低延遲的技術標準， 實現綠色環保的通訊技術，朝控制升溫1.5°C以下的目標邁進， 展現減緩氣候暖化的決心。

在再生能源方面，中華電信響應政府能源轉型政策，採購再生能源， 並自今年起分批簽訂CPPA購售電合約，此外， 自建太陽光電設施，降低對傳統能源的依賴； 同時率先國內同業實施內部碳費機制， 建立內部碳費基金提案審核與撥補作業程序， 以高於業界的電費訂價，鼓勵各事業部門汰換節能設備、 創新減碳與應用再生能源，積極推動低碳營運，促進環境永續。

除了自身落實節能減碳外，中華電信也以廣結盟方式， 攜手關鍵供應商夥伴共同提出「永續淨零，攜手同行」淨零倡議、 建立綠色供應鏈聯盟，共同承諾具體目標和行動， 齊心為永續轉型做出貢獻；自2022年至今， 中華電信已累計61家關鍵供應商共同承諾於2030年減碳50% ，並在2050年前達到淨零排放目標， 藉由制定自身的減碳目標和做法，履行中華電信供應鏈夥伴的責任， 一同為實現地球、國家、社會的永續發展盡心力。