六福萬怡玩GOGO送北台灣28個景點玩透透

兒童連假即將到來，迎接專屬兒童的月份，位處四鐵共構南港車站上方的台北六福萬怡酒店3月28日至6月30日推出「玩GOGO住房專案」，入住即贈送「景點暢遊卡二日券」，暢玩北北基桃四個縣市的28個熱門旅遊景點要讓住客輕鬆玩夠夠。台北六福萬怡「玩GOGO住房專案」，平日雙人住宿每晚6,599元，贈翌日早餐兩客，住客可獲得「景點暢遊卡二日券」兩張以及具動物保育教育意義繪本《犀牛五花：我的犀牛角呢？》，培養兒童愛護、關心動物的觀念。

台北六福萬怡位於南港車站四鐵共構上方，交通極為便利，更為高鐵第一站，不論是中南部旅客來台北遊玩，或是至東北角旅遊，皆能輕鬆抵達，最適合作為台灣自助遊的第一站。憑藉交通優勢，搶攻兒童商機推出「玩GOGO」住房專案，入住即贈送「景點暢遊卡二日券」涵蓋4個縣市，共28個北北基桃熱門景點如：美麗華百樂園摩天輪、台北兒童新樂園、埔心牧場、橫山書法藝術館、貓空纜車等等，憑卡即可直接入場，並同時享有台北市區四大商圈優惠禮包，北台灣最受兒童喜愛的人氣景點「Xpark」、「小人國」則是效期內憑卡享門票優惠，讓住客充分體驗住宿六福萬怡，遊玩北臺灣景點好康、方便玩夠夠。

「北北基桃景點暢遊卡」可當作悠遊卡使用，方便旅客安排旅程景點，探索景點文化，若以暢遊北台灣最美的北海岸景觀為目的，從淡水古蹟博物館、情人塔觀景台出發，延續到和平島公園或者到朱銘美術館來一場藝術饗宴，更可以到野柳地質公園感受「女王頭」風化地形精彩景觀。而透過六福萬怡官網「高鐵聯票專區」訂購此專案，可用7折起的超優價格加購高鐵車票，入住房客除了省下近千元的旅行交通費用外，並可直接感受六福萬怡四鐵換乘便利快速感。