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臺灣企銀推加盟總部認證優惠貸款　助力加盟主創業圓夢

By 台灣英文新聞
2024/03/22 17:15
臺灣企銀總經理張志堅（右2）、信保基金總經理吳莉芬（右3）、僑委會委員長徐佳青（右4）及台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強（右5），一同推廣...

臺灣企銀總經理張志堅（右2）、信保基金總經理吳莉芬（右3）、僑委會委員長徐佳青（右4）及台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強（右5），一同推廣...

想搭上加盟創業熱潮的民眾，常不清楚如何挑選品牌或面臨資金壓力，臺灣企銀首度為加盟主量身打造「連鎖加盟企業貸款」，只要民眾選擇台灣連鎖加盟促進協會頒發的「優良加盟總部認證」或「卓越加盟總部認證」的品牌加盟，貸款就能享有優惠利率。臺灣企銀今(22)日起一連四天進駐「2024台北國際連鎖加盟大展-春季展」，現場安排專人為有意加盟的民眾解說，鼎力支持小微企業成長。

臺灣企銀積極為加盟主提供優質金融服務，只要加盟選擇的品牌總部成立滿5年、近1年營收達新臺幣1億元以上，且加盟店達20家以上，或品牌具有「優良加盟總部認證」或「卓越加盟總部認證」，貸款額度最高新臺幣(以下同)200萬元、貸款期限最長6年，且利率可再享減碼優惠，倘貸款金額100萬元以內，並獲信保基金8.5成保證，得免提供保證人。

過去民眾選擇加盟總部品牌，可能因資訊不對等造成後續糾紛，台灣連鎖加盟促進協會推廣「總部認證計劃」，以ESG為核心架構，採三階段嚴格審查評分，包括公開揭露文件、財務健全程度、內部管理、節能減碳等面向核發認證，形塑優質加盟體系認定標準。臺灣企銀總經理張志堅表示，該行相當認同此理念並推出專案貸款，以實際行動協助中小企業永續經營，為加盟主打造安全的創業環境。

臺灣企銀辦理企業金融服務深受市場及主管機關肯定，近期榮獲經濟部「信保金質獎-金融機構」、「批保金質獎」、「疫後振興獎」、「低碳智慧獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」、「協處企業獎」及「信保金質獎-授信經理人」等大獎，協助中小企業扎根發展不遺餘力，未來將持續推出多元貸款專案，滿足中小企業全方位資金需求，協助客戶永續發展。

更新時間 : 2024-03-22 18:21 GMT+08:00

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