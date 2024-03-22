富邦金控2023年全年稅後淨利660.17億元　每股盈餘4.80元

富邦金融控股公司(2881)今(22)日舉行2023年全年法 說會，公佈2023年全年之財務數字及營運狀況。富邦金控202 3年全年稅後淨利660.17億元，每股盈餘(EPS)4.80 元，為2023年金控業雙冠王， 每股盈餘連續十五年穩居台灣金控業獲利之首。截至2023年12 月底富邦金控總資產11.1兆元，年成長4.9%，淨值8, 024億元，年增達41.9%，普通股每股淨值回升至54.29 元；資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0. 60%與9.65%。

富邦金控並已於本月8日公布2月份自結稅後淨利83.09億元， 累計今年前2月稅後淨利223.79億元，每股盈餘為1.72元 ，雙雙續居金融業之冠。

富邦金控主要業務維持市場領先地位 永續成績備受國際肯定

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控2023年財務表現優異， 主要業務多元擴張，維持市場領先地位。其中富邦人壽稅後淨利36 0.91億元，為業界第一，初年度、 總保費及等價保費收入均位居市場第二；台北富邦銀行稅後淨利24 4.73億元續創歷史新高，信用卡有效卡數市佔率達14.5%躍 升市場第二；富邦產險簽單保費收入成長7.7%，市佔率23. 8%續居市場龍頭；富邦證券受惠台股行情稅後淨利年成長75. 4%，雙證合併後各項業務規模擴增， 重要業務市場排名及獲利維持前三大。 富邦金控同時持續擴張海外佈局，進一步構建國際金融服務平台， 包括富邦華一銀行收購花旗房貸資產； 北富銀澳洲辦事處申請升格為雪梨分行，並申設印度分行； 富邦產險則申設馬來西亞再保險子公司。

除了經營績效亮眼，富邦金控為展現對永續與淨零行動的決心， 已訂下2030年之ESG策略目標。 富邦金控持續發揮金融影響力，2023年綠色金融實績達2.57 兆元，年成長4%，目標達成率106%，增訂2030年綠色金融 目標2.91兆元，並同步訂定低碳、數位、激勵、 影響四大策略之各項指標2030年目標。 富邦金控各項永續作為亦備受國際肯定，富邦金控連續七年入選MS CI永續指數成分股，並獲MSCI ESG Rating人身保險業評等AA級；連續七年入選道瓊永續指數( DJSI)世界指數成分股、 連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股；《Sustainal ytics》永續績效評比名列亞太區保險業第一、 全球保險業前三；連續十三年榮獲《The Asset》 ESG Corporate Awards、2023年獲「最佳ESG企業白金獎」； 更連續四年獲CDP氣候變遷與供應鏈議和評比領導等級、2023 年成績為A-。

展望2024年，富邦金控將持續尋求併購及策略聯盟機會， 以擴大經濟規模，深耕台灣及佈局亞洲市場。在業務展望方面， 富邦人壽將因應市場變化及順利接軌IFRS17積極轉型，推動高 CSM(合約服務邊際)之分期繳及保障商品； 北富銀將持續以虛實通路並進策略， 優化國內外據點及提升數位平台滲透率，增進個金業務動能； 富邦產險在維持領先地位之際，將強化風險控管同時優化業務結構； 富邦證券則將鞏固核心經紀業務，深化客群及數位經營。

富邦人壽2023年稅後淨利居業界第一 銀保通路市場排名冠軍

富邦人壽2023年全年稅後淨利360.91億元居業界第一； 初年度保費(FYP)、總保費及初年度等價保費(FYPE)位居 業界第二。富邦人壽持續商品策略轉型，傳統壽險分期繳銷售占比由 24%提升至42%，健康及傷害險和其他占比由6.7%提升至9 .2%，投資型商品占比降至27.2%。此外， 受惠分期繳商品銷售提升，富邦人壽FYPE大幅成長42%， 相較業界(11.7%)顯著提升，同時帶動FYPE/FYP比率 提升至42.3%。由於商品組合改善，新契約價值(VNB)較去 年同期成長24%，VNB/FYP大幅提升至21.8%。 銷售通路以業務員通路為主，比重達47.5%， 銀保通路排名穩居業界第一；由於分期繳銷售提升，帶動各通路FY PE顯著成長，銀保通路成長高達63%。

投資組合方面，現金維持充足水位， 將視市場動態調整配置以提升收益。國內外股票占比提升， 主要反映股票部位評價上升及配置增加。截至2023年底， 富邦人壽總投資資產穩定成長達4兆8,181億元，年增5%， 主要反映市值回升及金融資產重分類影響。受惠利率走高、 美元升值，帶動經常性投資收益年成長6.5%。

投資報酬率與負債成本相比仍維持正利差。此外，2023年金融市 場回穩，帶動金融資產未實現餘額較2022年大幅改善，淨值、 淨值比均回升，截至2023年底淨值比約9.8%，資本適足率( RBC)約336%。

台北富邦銀行稅後獲利續創歷史新高 信用卡有效卡數穩居市場第二

台北富邦銀行2023年稅後淨利244.73億元續創歷史新高， 整體淨收益年增16.8%，其中利息淨收益年增8.7%， 手續費淨收益成長39.7%，反映財管及信用卡收益增加。202 3年授信業務亦繳出亮眼成績，整體授信餘額年增7.9%； 企業授信方面，外幣授信年成長13.6%優於台幣授信， 中小企業授信年成長11.8%，佔企業授信比重36.5%； 個人授信方面，房貸餘額年成長8.9%，其他個人授信餘額年增8 .7%，包括個人信貸及信用卡循環餘額皆呈雙位數成長。

全行存款餘額年成長5.7%，受惠個金存款增加， 台幣活存比提升至61.6%， 外幣活存比反映高利環境下客戶偏好定存而下降。2023年淨利差 (NIM)年增幅9bps，若含SWAP收益為1.31%，較2 022年同期增加18bps。資產品質方面， 逾放比及備抵呆帳覆蓋率均維持良好水準， 各項業務資產品質亦維持穩健。信用卡業務方面，2023年有效卡 數、簽帳金額年成長分別為63.8%、37.6%， 有效卡數市佔率14.5%排名市場第二，反映Costco聯名卡 帶動及國內外消費動能提升，每卡月平均簽帳金額亦維持高水平。

2023年北富銀手續費淨收益年成長39.7%， 其中財富管理手續費收入年成長30.0%， 信用卡淨手續費收入成長主要來自有效卡與簽帳金額增加及部分權益 調整。財富管理各產品線皆呈成長，其中銀行保險收益年成長50. 6%，佔整體財管收益比重達51.2%，較2022年佔比提升6 .9%。海外分行受惠升息循環及放款規模成長，淨收益年增66. 4%。海外稅後淨利年增82.8%，佔全行稅後淨利24.5%。

富邦產險市佔率續居市場龍頭 富邦證券重要業務及獲利維持市場前三大

富邦產險2023年稅後淨損22.3億元，其中防疫險損失60. 6億元(稅前基礎)。簽單保費收入成長7.7%(個體基礎)， 市佔率23.8%續居市場龍頭。若排除防疫險，核保利潤年成長4 2.5%，個人及企業險皆有成長，自留綜合率為89.4%， 較去年同期改善，反映核保管控品質得宜。 投資績效不受市場波動影響維持穩健，報酬率3.61%。 鑒於防疫險影響， 富邦產險於業務成長同時強化風險控管及數位轉型， 包括建置即時風控機制，新型態商品先採線上銷售等。

富邦證券2023年稅後淨利70.54億元，年成長75.4%， 主要受惠台股行情走升，證券金融資產部位獲利較去年顯著增加。 富邦證與日盛證合併後逐漸發揮規模效益，各項業務規模擴增， 包括經紀、融資、借券等重要業務市場排名及獲利均維持前三大。

富邦銀行(香港)稅後淨利年成長44.4% 富邦華一銀行存放款規模穩健成長

富邦銀行(香港)2023年維持穩健的流動性管理策略， 在反映升息環境下，存款增幅11.4%高於放款。 由於港幣利率維持在較高水平，帶動資產收益率增加，NIM上升3 0bps，2023年稅後淨利達港幣7.84億元，年成長44. 4%。

富邦華一銀行受惠零售業務帶動，存放款規模較去年同期成長。 稅後淨利下降，反映淨利差受人民幣降息、美元存款成本增加影響； 提存費用增加，主因新增房貸資產及法定撥備率提升， 資產品質維持相對穩健水準。

富邦金控及各子公司2023年全年重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 36,091 0.61% 9.46% 5,812,094 台北富邦銀行 24,473 0.57% 8.92% 4,4017,33 富邦銀行(香港)-註 3,118 0.58% 5.02% 555,193 富邦華一銀行-註 74 0.01% 0.22% 599,991 富邦產險 -2,230 -2.03% -19.15% 115,773 富邦證券 7,054 3.24% 15.87% 243,640 富邦金控 66,017 0.60% 9.65% 11,106,312

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。