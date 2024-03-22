《2024健康檢查趨勢分析》 健檢項目多 該怎麼選才最適合？報告一堆紅字該怎麼辦？

面對琳瑯滿目的健檢項目，到底該如何選擇才最適合自己？開業診所王森德醫師分析2023年診所內的「十大健康異常檢項」，以供民眾在2024年安排健康檢查時來參考。此外，王森德也提醒，當檢查報告出爐時，千萬不要看到紅字就慌張，可透過需要專業醫師建議，並保持良好生活習慣才是改善健康的長遠之策。

家庭醫學科暨職業醫學科主任 王森德醫師說明，從2023年的健檢十大異常項目(以異常率計算)來看，與環境或不良生活習慣息息相關，也與國人的十大死因有著緊密的關聯性。根據衛福部公布的2022年十大死因，除了COVID-19及肺炎外，惡性腫瘤、心臟疾病或糖尿病等多屬非傳染性疾病，這些慢性疾病不僅長期危害健康，還可能導致長期照護需求。慢性病的影響因子包括遺傳、環境與生活習慣，基因雖無法改變，但很多的醫學研究已經證實，透過改善環境及維持好的生活型態等後天因素是可以有效預防及改善慢性疾病。

十大健檢異常項目中，其成因可大致分為兩類：



一、不良生活習慣：

痔瘡、胃炎/胃潰瘍、維生素D缺乏、大腸息肉、甲狀腺結節、脂肪肝、骨質減少、體重過重及高膽固醇血症等健檢異常或疾病，與不良生活習慣息息相關。譬如少運動、缺乏日照及戶外運動的靜態生活型態；飲食習慣不佳：如攝取過多高熱量(精緻碳水化合物、高油脂)食物、缺乏攝取高纖維飲食和必要營養素攝取不足；抽菸喝酒等。

二、污染或高壓的生活環境：

環境污染、高壓的工作與生活等，則可能導致自律神經失調、胃炎/胃潰瘍、甲狀腺結節等風險增加。

此外，十大健檢異常有不少為重要慢性疾病成因，有相關健檢異常者不可不慎：

胃潰瘍：慢性胃炎(如萎縮性胃炎)及胃潰瘍會增加罹患胃癌風險，而胃癌是國人癌症發生率與死亡率第八位。 大腸息肉：大腸息肉中的腺瘤型息肉與大腸癌的發生息息相關，而大腸癌為國人癌症發生率第二位及死亡率第三位。 甲狀腺結節：甲狀腺結節，需進一步釐清是否為惡性腫瘤。甲狀腺癌是國人癌症發生率第七位。 脂肪肝、高膽固醇、體重過重：此三項異常與「代謝症候群」相關，而「代謝症候群」是心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性腎病、甚或惡性腫瘤的重要危險因子或具有共病性。 自律神經失調：會造成心理性疾病與睡眠障礙，進一步影響心血管疾病的發生。 維生素Ｄ缺乏：會導致骨質疏鬆，也與癌症、免疫系統及心血管疾病的發生風險相關 骨質疏鬆：會影響長者的活動能力及增加跌倒與骨折等意外事件的風險，而跌倒與骨折是導致長者失能與長期照護需求的重要原因。

面對健檢異常，該怎麼辦？

健康檢查分為檢查和報告解讀兩階段，有些人做完檢查後，認為數據略高且感覺無不適，就忽略了檢查結果與後續追蹤，這是錯誤觀念。王森德提醒，即便數據輕微異常，也可能在未來演變成嚴重疾病，三點提醒讓健檢發揮最大價值：

1. 看到紅字不要慌張，但也不要輕忽

紅字表示數據異常，對健康有潛在危害，需要專業醫師建議，應積極改變生活作息或介入治療。

異常數據為邊緣值的灰色地帶，未必是罹患疾病，可透過積極改變生活型態降低患病風險。

2. 檢查報告正常也不要鬆懈

即使是最好的篩檢工具，亦可能有其極限，無法在疾病初期篩檢出來

疾病發展速度不一，個案也可能在篩檢週期之間發病。定期健檢並保持良好生活作息才是長遠之策

3.「亞臨床期」及「亞健康族群」的迷思