台灣唯一入榜曲奇餅！鴻鼎菓子專利包心「噠啵曲奇」 榮獲2024烘焙大賞TOP30

為發掘具備聲量及實力的台灣烘焙店家，主辦單位舉辦「2024台灣烘焙大賞」。主辦單位更持續秉持打造網路聲量指南的初心，再次攜手大數據股份有限公司調查2023年度全台烘焙產品的網路聲量前30名榜單「2024台灣烘焙大賞－TOP30」，為全台烘焙迷提供踩點清單。

根據網路聲量調查全台烘焙品牌，鴻鼎菓子專利包心「噠啵曲奇」在2024年烘焙大賞中脫穎而出，且為全台唯一入榜的曲奇餅，引起網友熱烈關注與討論。噠啵曲奇歷經900天，以味覺、配方、技法成就雙層包心的噠啵曲奇，三重風味完美交融碰撞，入口後層次美味一拍即合，打造出縱享雙層淪餡爆擊口感！



專利包心噠啵曲奇（圖片來源：鴻鼎菓子）

提供獨一無二的味蕾體驗，得以在激烈競爭品牌中突出重圍。

噠啵曲奇以40年職人精粹手藝，創新專利包心技術，更嚴選天然發酵奶油、頂級歐洲黑巧克力、阿拉比卡黃金咖啡豆和法國鹽之花等世界級高端食材製作而成；推出「可可歐蕾」和「海鹽摩卡」兩種口味，呈現奶香濃醇、層疊酥香的細膩風味，獲得一致好評。



專利包心噠啵曲奇（圖片來源：鴻鼎菓子）

鴻鼎菓子致力「讓人們都能用純粹的好，好好愛自己人」，更是全台唯一連續四年榮獲有「烘培界米其林」之稱全球純粹風味評鑑最高三星殊榮的品牌，更多次囊括國內外消費者肯定大賞，鴻鼎菓子持續追求更好，推動烘焙業共好永續發展，成為產業與台灣之光。

為了讓更多人能夠品嚐到這令人驚艷的口味，各位烘焙愛好者前往鴻鼎菓子的門市或線上商店，親自體驗「噠啵曲奇」的獨特魅力，一嚐烘焙大賞TOP30好風味。

官網訂購：https://www.idodo.com.tw/category/136005

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