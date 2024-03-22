培育國際劇集創作人才！台灣文策院與法國里爾影視學院簽署合作備忘錄

文化內容策進院（文策院）與法國里爾 Series Mania 劇集展創辦的 Series Mania Institute 影視學院，宣佈建立合作關係。於法國時間 19 日，於里爾 Series Mania 劇集展中，由文策院董事長蔡嘉駿與 Series Mania 劇集展總監 Laurence HERSZBERG 代表，共同簽署合作備忘錄，一同推出「Serial Bridges 劇集開發培訓工作坊」，雙方將ㄧ同協助台灣與亞洲影視專業人才，對接全球市場，並推動台灣影集的國際化發展。

與文策院建立良好關係，於 2022 年、2023 年連續二年出席文策院「TCCF 創意內容大會」的 Laurence HERSZBERG 興奮表示，台灣是 Series Mania 的重要夥伴，樂見雙方在人才培育方面，也建立正式的合作關係，一起搭建亞洲跟歐洲的產業交流橋樑；蔡嘉駿指出，在全球 OTT 平台的普及趨勢之下，全球觀眾的口味都更加多元，期盼雙方合作的工作坊，為台灣劇集創作人才創造更多國際交流與市場合作的機會。

「Serial Bridges 劇集開發培訓工作坊」由 Series Mania Institute 影視學院與文策院共同推出。進行方式為影視學院推薦業界擁有豐富經驗的影劇導師，輔以文策院的資源，結合歐洲與國際影視業界的最新趨勢和實務經驗，為參與者提供劇集開發培訓，一共為期八個月。

工作坊分為四階段，第一階段在法國里爾 Series Mania 劇集展會期間舉辦，由六組經徵選的台灣及亞洲劇集企劃案，在展期間參與大會的「Creative Bazaar人才培育週」交流活動。

第二、第三階段則為線上工作坊，劇本導師將持續與各團隊進行個別諮詢，協助團隊檢視開發進度、給予具體建議等。第四階段將於 11 月台灣舉辦的「TCCF 創意內容大會」中舉行，為學員舉辦一場公開提案會，向業界的平台代表以及投資人提案。