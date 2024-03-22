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培育國際劇集創作人才！台灣文策院與法國里爾影視學院簽署合作備忘錄

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/22 15:38
在Series Mania 展會當中，大會總監 Laurence HERSZBERG（左）與文策院董事長蔡嘉駿（右）一同簽署台法合作備忘錄...

在Series Mania 展會當中，大會總監 Laurence HERSZBERG（左）與文策院董事長蔡嘉駿（右）一同簽署台法合作備忘錄...

文化內容策進院（文策院）與法國里爾 Series Mania 劇集展創辦的 Series Mania Institute 影視學院，宣佈建立合作關係。於法國時間 19 日，於里爾 Series Mania 劇集展中，由文策院董事長蔡嘉駿與 Series Mania 劇集展總監 Laurence HERSZBERG 代表，共同簽署合作備忘錄，一同推出「Serial Bridges 劇集開發培訓工作坊」，雙方將ㄧ同協助台灣與亞洲影視專業人才，對接全球市場，並推動台灣影集的國際化發展。

與文策院建立良好關係，於 2022 年、2023 年連續二年出席文策院「TCCF 創意內容大會」的 Laurence HERSZBERG 興奮表示，台灣是 Series Mania 的重要夥伴，樂見雙方在人才培育方面，也建立正式的合作關係，一起搭建亞洲跟歐洲的產業交流橋樑；蔡嘉駿指出，在全球 OTT 平台的普及趨勢之下，全球觀眾的口味都更加多元，期盼雙方合作的工作坊，為台灣劇集創作人才創造更多國際交流與市場合作的機會。

「Serial Bridges 劇集開發培訓工作坊」由 Series Mania Institute 影視學院與文策院共同推出。進行方式為影視學院推薦業界擁有豐富經驗的影劇導師，輔以文策院的資源，結合歐洲與國際影視業界的最新趨勢和實務經驗，為參與者提供劇集開發培訓，一共為期八個月。

工作坊分為四階段，第一階段在法國里爾 Series Mania 劇集展會期間舉辦，由六組經徵選的台灣及亞洲劇集企劃案，在展期間參與大會的「Creative Bazaar人才培育週」交流活動。

第二、第三階段則為線上工作坊，劇本導師將持續與各團隊進行個別諮詢，協助團隊檢視開發進度、給予具體建議等。第四階段將於 11 月台灣舉辦的「TCCF 創意內容大會」中舉行，為學員舉辦一場公開提案會，向業界的平台代表以及投資人提案。
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