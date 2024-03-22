雲林麥寮鄉前鄉長當選無效二審定讞 4/13舉行補選 柯文哲南下Long Stay輔選

雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉長將於4月13日補選，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天(3/22) 到麥寮鄉公所宣傳反賄選，提醒買票、賣票皆有罪，民眾檢舉有機會獲得檢舉獎金最高200萬元。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選本屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而被免職，由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代，雲林縣選委會公告2鄉鎮將於4月13日補選。民眾黨徵召黨員林宜豊投入麥寮鄉長補選。

民眾黨中央委員會於3/20通過麥寮鄉長補選輔選計畫，黨主席柯文哲從4月5日到12日下鄉到雲林「Long Stay」，8位不分區立委、雙北市議員也會輪流到麥寮駐點，並將在麥寮舉行廟口開講及選前之夜。

麥寮鄉長、虎尾鎮長

各有４人競爭

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13日的補選已經在3月6日登記截止，各有4人登記參選，包括現任、前任雲林縣議員、前鄉長、前立委助理等，預料2鄉鎮都將有一番激烈競爭。

選委會表示，麥寮鄉長共4人登記，無黨籍縣議員許留賓、國民黨推薦前民進黨籍議員許志豪、前麥寮鄉長許忠富（民進黨籍未獲政黨推薦）及民眾黨推薦林宜豊。

另外，虎尾鎮長補選也是4人登記，民進黨推薦前立委蘇治芬助理林明正、無黨籍律師吳炳輝、無黨籍縣議員黃美瑤、無黨籍虎尾鎮代會主席林嘉弘。

中央社報導，民進黨雲林縣黨部2月底召開執委會，通過虎尾鎮長及麥寮鄉長補選採取開放參選，不徵召、不提名，4日上午再次召開例行執委會，與會10名執委一致通過徵召林明正參選虎尾鎮長。

林明正６日下午在民進黨縣黨部主委林金忠、執行長邱世文陪同完成登記；林明正表示，他非政二代只是普通老百姓，希望民進黨能團結一致，助他當選。

虎尾鎮長人選國民黨並未推薦，日前雲林縣長張麗善表態支持4日登記的林嘉弘。黃美瑤６日上午在雲林縣議長黃凱、副議長蔡咏鍀、議員曾博鴻陪同下完成登記參選。虎尾鎮長補選泛藍陣營出現2名參選人。

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麥寮鄉長補選部分，4日許留賓率先登記，許忠富６日下午則以無黨登記參選麥寮鄉長。國民黨徵召許志豪參選麥寮鄉長補選，也在６日上午完成登記，麥寮泛藍陣營人士大批陣仗為許志豪加油。許志豪說，有信心勝選。

民眾黨中央委員會６日徵召黨員林宜豊投入麥寮鄉長補選，民眾黨發言人李頂立表示，柯盈配在麥寮鄉得票近34%，與賴蕭配在伯仲之間，推派人選有競爭力。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁

3/22到麥寮鄉公所宣傳反賄選

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁, 3/22到麥寮鄉公所宣傳反賄選 (圖/雲林縣政府)

雲林縣政府及麥寮鄉公所今天(3/22) 合辦反賄選記者會暨宣導活動，朱啟仁說明相關法條和雲林地檢署歷年來查察賄選績效，麥寮鄉各村村長、麥寮鄉農會理事長許良先等200人出席，共同宣誓反賄選決心。

中央社引述朱啟仁表示，蔡長昆雖然沒有直接買票，但是檢警查獲其競選團隊的幹部現金買票的事實，因此針對蔡長昆提出當選無效之訴。

針對坊間傳聞已有買票行徑，朱啟仁提醒買票、賣票皆有罪，歡迎大家向司法單位檢舉，檢方會全力查賄及防止金錢、暴力、幽靈人口、假訊息、境外資金等不法因素介入選舉，唯有公平、公正、乾淨的選舉環境，才能讓賄選無所遁形。

麥寮鄉農會理事長邱良閱指出，麥寮鄉長補選對於麥寮鄉未來發展相當重要，呼籲大家一起響應反賄選，讓賄選風氣消弭於無形，淨化選舉風氣，讓麥寮建設、文化各方面都能加速前進。

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另一方面，民眾黨3/20召開中央委員會，會後由新聞輿情部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立及組織部主任黃成峻舉行記者會，轉述會議內容。

吳怡萱表示，麥寮鄉長補選是民眾黨重要一戰，中央委員會通過麥寮鄉長補選輔選計畫，將全黨一心去雲林駐點輔選，柯文哲將在投票前一週就下鄉「Long Stay」，黨部規劃在麥寮舉辦廟口開講、客廳會，8位不分區立委、民眾黨籍雙北市議員也會輪流到麥寮駐點掃街。

媒體詢問黨內評估麥寮鄉長補選勝率。黃成峻表示，這次麥寮鄉長共有4位參選人，除了民眾黨提名的林宜豊外，其餘3位參選人過去背景都親近民進黨，2024總統大選的經驗中，麥寮的年輕選民有很高比例支持民眾黨。

黃成峻表示，補選的投票率雖然比總統大選低，但民眾黨會採全黨輔選的策略，黨內評估有勝選機會。李頂立表示，藉由這次補選，除了全黨投入心力，也能藉此檢視地方能量。

李頂立也說，民眾黨在2024大選贏得許多年輕選民期待，年輕選民對參與公共事務有熱情與想法，未來青年部將舉辦幹訓班，讓在地青年也能參與公共事務。

國民黨主席朱立倫3/16曾南下

為雲林縣麥寮鄉長參選人許志豪助選

國民黨主席朱立倫3/16也曾南下為雲林縣麥寮鄉長參選人許志豪和虎尾鎮長參選人林嘉弘助選，他說，雲林人需要團結，需要有與縣長張麗善同心的人，共同為地方打拚。

許志豪16日成立競選總部，朱立倫、國民黨立委許宇甄、張嘉郡、丁學忠和張麗善等人助選，與支持者高喊「當選！」

朱立倫表示，雲林子弟外出打拚，都希望有一天能回到故鄉照顧年老的父母親，台塑六輕在麥寮鄉設廠，麥寮鄉發展有目共睹。

朱立倫說，雲林要有更大的發展，雲林人需要團結，基層需要有與張麗善同心的人，連同立法院的4名藍營立委，而許志豪是張麗善和地方共同支持，一定能為麥寮鄉建設和發展帶來最好的成效。

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