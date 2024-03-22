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人口急遽成長　加拿大將限制臨時居民數量

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/22 14:24
加拿大移民部長米勒（Marc Miller）（圖／路透社Blair Gable）

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）（圖／路透社Blair Gable）

為解決加拿大人口成長過快的問題，加拿大於今年初限制留學生人數，加拿大移民部長米勒（Marc Miller）今（22）日再宣布，將首次設定入境加國的臨時居民人數上限。

目前臨時居民數量占加拿大總人口6.2%，根據這項措施，加拿大聯邦政府計畫在未來3年內，將臨時居民數量減少至總人口的5%，第一個上限目標將在今年9月設定。

根據中央社引述加拿大通訊社（Canadian Press）報導，加拿大在2023年第3季時，人口成長超過43萬，為1957年以來，人口成長最快的一次，且近3/4的成長為非永久居民。

加拿大人口迅速成長，造成的住房及其他服務面臨的壓力，為應對此類問題，米勒於去年秋天宣布，將在2026年平衡加拿大新永久居民數量。

疫情間為解決勞工不足問題，聯邦政府放寬臨時外籍勞工規則；另外，加拿大也接納了大量難民，包括近30萬因烏俄戰爭而逃往外國的烏克蘭人。

作為控制臨時居民第一步，米勒在今年1月宣布縮減國際學生簽證數量，今年核發量將比去年少約1/3。

另外，加拿大也已計畫自5月起，減少某些行業的工人數量。加國就業部長布瓦松（Randy Boissonnault）也已宣布，目前部分企業允許使用最多30%的臨時外籍勞工，該比例將降至20%。
加拿大
人口
留學生
外籍勞工

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更新時間 : 2024-03-22 18:21 GMT+08:00

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