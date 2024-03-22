〈時評〉要蔡英文總統登太平島　台灣在野黨自曝其短

英文總統是否要登上太平島，最近討論得沸沸揚揚，不過，這是一個不折不扣的假議題，反倒是那些冷嘲熱諷、指稱蔡總統不敢登上國土的在野黨立委，凸顯不了解國際局勢與國安維護，在那邊蹭熱度之餘，反而自曝其短。

位於南沙的太平島即將舉行碼頭整修完工儀式，國民黨立院黨團呼籲蔡總統應該要登島宣示國家主權，由於總統府方面始終沒有正式回應，還被部分在野黨人士譏笑蔡總統竟然不敢踏上自己的領土。

太平島屬於中華民國的領土，這點無庸置疑，只是因為地緣政治的關係，周遭的國際情勢十分複雜。身為國家元首的蔡總統，若能登上太平島宣示主權，當然是美事一樁，但就算蔡總統沒有登島，太平島仍是我國的領土，不會因為蔡總統有無登島而造成改變。

因此，蔡總統登島與否，要衡量的其他問題，不光是單單宣示主權而已。假設一個情況，蔡總統為了完成自己的歷史定位，硬是安排在卸任前夕前往太平島，一旦引起任何紛爭，在野黨會認為是作秀，國際社會也出現譴責聲浪，這樣的結果肯定得不償失。

再者，考量實際的現實問題，即使從高雄搭機出發，台灣到太平島還有1600公里，所經之地會超出台灣的領域，由於世界各國都高度關注南海自由航行的爭議，而且中共在這一帶的軍事活動相當頻繁，蔡總統要前往太平島，不會僅止於國內的討論，會直接上升到一個標準的國際問題。

在野黨立委不了解國際局勢，要蔡總統選在此時登上太平島，是罔顧區域安全的重要性，更是置蔡總統於不義，這種言行絕對不可取。

而且在國安維護上，蔡總統即便要前往澎湖、金門或馬祖，行程都被列為高度機密，不會敲鑼打鼓對外宣傳，因為中共軍機經常在台海周遭飛行，若是消息提前曝光，會直接危及到國家元首的人身安全。所以蔡總統或許有任何到離島視察的規畫，絕對不會對外承認，目的是將風險降到最低。

蔡總統前往太平島，是一個重要的議題，但絕對不是必要性的問題；可惜的是，在野黨立委只想要吃蔡總統豆腐，而忽略了國家整體利益，令人無法苟同。