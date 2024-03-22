日本熊本鬧區驚傳持刀砍人 3女遭刺傷 29歲餐廳店長遭逮捕

2024-03-22 17:05更新警方說法

每日新聞報導，今（22）日上午9時15分（台灣時間8時15分）左右，日本九州熊本市一處鬧區發生持刀傷人事件，據消防局稱，被害者為三名年輕女性，面部、四肢等處遭到刺傷，目前已送往醫院治療，29歲的嫌犯已遭逮捕

據熊本市消防局表示，被害者為三名女性，兩人10多歲，另一人20多歲，送醫時均意識清楚。

案發現場為熊本市中央區花畑町，JR 熊本站東北方約2.2公里處，附近餐廳林立，熊本城和熊本市政廳也在不遠處。據報案的男性表示，他看到街上有人拿著一把沾有血跡的刀。

NHK報導，在案發地附近經營一家酒吧的男子說：「我的妻子看到一名被刺傷的女性從大樓內逃出來，並大聲求救，一名經過附近的快遞人員救了她。」

約10時多（台灣時間9時多），熊本市警察以涉嫌謀殺未遂逮捕了附近餐廳店長奈良公明（29歲），目前正在調查事發原因和經過。

警方表示，3名女性在熊本市中央區下通一丁目一家餐廳被人用菜刀刺傷，嫌犯在刺傷3名被害者後便逃離現場，但在附近的一棟大樓被捕，經調查，他承認了指控。