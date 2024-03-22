全球首例 美國62歲男成功移植基因改造「豬腎」

美國麻省總醫院本週四（3/21）宣布，於上週六（3/16）成功完成全球首例活體豬腎移植手術，該器官來自一頭經過基因編輯的豬腎，而患者為一名62歲長期洗腎的美國男子Richard Slayman。

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波士頓環球報、ABC新聞報導，麻省總醫院表示，上週六的手術長達4小時，Richard Slayman目前恢復狀況良好，但未來幾週甚至數個月，醫療團隊都須密切觀察其腎臟功能是否正常運作，以及監測是否出現器官排斥或感染等情況。

這場手術的豬腎是劍橋的eGenesis提供，該公司由哈佛大學醫學院知名合成生物學教授George Church與中國年輕科學創業家楊璐菡共同創立。 eGenesis利用CRISPR-cas9基因編輯技術對豬基因組進行了69處調整，消除了會導致人體排斥的特徵，並滅活了可能對人類構成威脅的豬病毒。

Richard Slayman為波士頓的居民，長期患有第2型糖尿病和高血壓。曾在2018年12月接受已故捐贈者的腎臟，並進行移植手術，在此之前他已血液透析（俗稱洗腎）多年。

然而，大約5年後，當年移植的腎臟開始衰竭，Richard Slayman被迫在2023年5月又再走回洗腎之路，生活品質大受影響。

Richard Slayman為世界首位成功移植基因改造豬腎的人類，這是一個醫學史上的重大突破，早前的實驗僅有將豬腎移植到腦死患者或靈長類動物體內。2022年和2023年，醫學史上各有一名男性接受基因改造的豬心移植，但兩人最後僅存活七週左右。

這種新移植技術的成功為器官供需失衡窘境帶來新希望。據美國衛生資源和服務局 (Health Resources and Services Administration)，超過 10 萬美國人在器官移植等候名單上，每八分鐘就會有人加入移植等待名單，每天有 17人因等不到器官而死亡，因此科學家盼藉由動物器官供應來平衡供需市場。

若這種新類型的腎臟移植被證明有效且安全，也許未來的某天，美國超過50萬洗腎患者終於可以揮別長期洗腎之苦。