AI自行「養育」下一代？ 日本Sakana AI創全球首個「天擇法」人工智慧模型

現行的生成式人工智慧機器人多是以大型語言模組訓練而成，但日本人工智慧新創公司 Sakana AI 昨（21）日宣稱，發明了一種新的自然選擇（天擇）訓練法，靈感來自於演化，訓練起來更快、更省成本。

日經亞洲報導，Sakana 公布了三款生成式 AI 模型，分別是大型語言模型、圖像轉文字模型、圖像生成模型。其採用的演算法是將三種開放原始碼 AI 模型作為「父母」，透過不同方式「養育」逾百名「子女」。接著，選出表現最優的子女，再生成下一代。藉由不斷重複此過程，創造出數百代後輩，最後再選出佼佼者。

這種 AI 模型「結合」（merging）技術早就存在，但需要開發者手動處理。Sakara 的創新之處在於，研發了「進化式」演算法，可自行擇選最佳模型，達成最優化成果。

根據 Sakana，三款模組一天內就「養成」，成本「微乎其微」。若以傳統方式訓練如此規模的語言模組，恐得耗去數百萬美元。Sakana 驕傲指出，其大型語言模型解決日本數學問題的能力，可是比 OpenAI 的 GPT 3.5 強大的多。

目前的流行趨勢是將 AI 訓練成通才，可處理各式各樣的任務，如文字與影音。Sakana 則是主打「專才」，將模型訓練成具有特殊專業，再彼此協作解決複雜問題。

這新穎的物競天擇法，可望激起新一波生成式 AI 競爭。過往的方式太昂貴、需要輝達（Nvidia）這類晶片大廠的精密 GPU 處理器。新創公司往往必須籌資數十億美元，才能與 Google、Meta、OpenAI、Microsoft 等巨擘一爭高下。

2023 年在東京創立的 Sakana，日文意思是「魚」。創辦人包括 Google 前研究員 David Ha 與 Llion Jones，以及曾投資 AI 新創公司、任職 Mercari Europe 執行長的 Ren Ito。