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欣賞溫帶植物風采　臺北玫瑰園萬紫千紅

臺北玫瑰園在晴天可以看到藍天、白雲，襯托花朵的獨特魅力。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/22 10:53
臺北玫瑰園在晴天可以看到藍天、白雲，襯托花朵的獨特魅力。(圖／公園處圓山公園管理所）

臺北玫瑰園在晴天可以看到藍天、白雲，襯托花朵的獨特魅力。(圖／公園處圓山公園管理所）

2024臺北玫瑰展熱烈開幕後，吸引許多民眾前往欣賞溫帶植物風采，原本含苞待放的花朵，在天氣放晴後，陸續進入盛開階段，臺北市政府工務局公園處圓山公園管理所今(22)日表示，園區內玫瑰品種多，經過冬季強度修剪、修枝後，到處都是盛開的玫瑰，今年花展的另一個亮點在「園藝植物佈展區」。

臺北玫瑰園在晴天可以看到藍天、白雲，襯托花朵的獨特魅力。在五彩玫瑰園，貴氣的暗紅色的「大花月季」香氣撲鼻，強健多花，它的花瓣還可做為果醬使用，適合大範圍庭院美化植栽；拱門上的「梅爾的遺產」能抵抗黑斑病、霉菌和锈病，有著桃粉色的花瓣，具濃濃的蘋果香氣，屬蔓性玫瑰；目前花開的超美的「珠玉(蔓性橘露斯塔)」，更是牽引成難得一見的垂瀑式花傘，花朵呈淡香的螢光橘色調非常少見，而且花量爆多，地植的話也可以做成拱門，植株約1.5公尺。

在祕密花園區的石牆上，攀滿了「白伊甸」及「蔓伊甸」，均屬一莖多花的蔓玫，白色及粉色花瓣交織成一幅春季限定的景致。在育種家花園入口，波浪瓣粉紅色的「尤麗蒂茜」，由木村卓功育種，以格魯克的歌劇中的「奧菲歐與尤麗蒂茜」命名，香氣融入茶香，強香，花香清透香甜芬芳；「雪天鵝」是由大衛奧斯汀所培育的英國玫瑰，具有迷人麝香味，小巧潔白的柳葉花瓣，屬蔓性白玫瑰，適合用來牽引成各種籬笆及景觀；由臺灣之光 許古意培育出來的「紫星」品種，花瓣色紫，瓣端濃紫色覆輪，花香強烈，植株耐熱抗病，花期長且花量大，幾乎無刺，樹形美、適合嫁接做樹玫瑰。

喜歡歐式古老品種珍貴玫瑰的人，花海區有「韋拉特·赫爾馬諾斯(E.Veyrat Hermanos)」，於1895年在法國培育出來，花色偏胭脂紅，具有濃郁甜美的香氣，是非常具有活力的茶玫瑰；同屬蔓性玫瑰的「葛哈佛夫人(Madame Jules Gravereaux)」也屬百年歷史茶玫系列，於1861年於英國問世，大而飽滿的杏桃色花朵，具有甜蜜濃香且重複開花的特質，樹勢高大、非常適合庭院美化花海區等著您來尋寶。

除了欣賞滿園盛開玫瑰，為切合這次花展主題「玫園藝事」，苗圃員工楊秉澈技工從規劃設計、介質調配、花卉種植、木屑鋪設，大約共耗費兩週的時間，專注於建造「園藝植物佈展區」，他以英式庭園的構思，利用坡度高低層次，搭配蜿蜒的步道，栽種約30種低彩度、低飽和度的溫帶植物，讓每棵植物都展現自己獨一無二的姿態。

欣賞溫帶植物風采　臺北玫瑰園萬紫千紅

(圖／公園處圓山公園管理所）

欣賞溫帶植物風采　臺北玫瑰園萬紫千紅

(圖／公園處圓山公園管理所）

欣賞溫帶植物風采　臺北玫瑰園萬紫千紅

(圖／公園處圓山公園管理所）
玫瑰園
臺北玫瑰展
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