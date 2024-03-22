台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元　新青安利率再脫鉤？財政部：需審慎研議

中央銀行21日決議升息半碼（1碼=0.25個百分點），房仲預估，若以貸款新台幣1000萬元、30年期計，升息前房貸利率地板價為2.06%，升息後足額反映為2.185%，每月還款金額多631元，等於每年多繳7572元；另有專家認為，央行這次升息，對房市仍有口頭警告意味。

中央銀行3/21召開理監事會，會後宣布決議升息半碼；台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴分析，央行6度升息後，台灣利率累計已調升3.5碼，使房貸族的負擔加壓。

大家房屋企研公關主任賴志昶指出，若以房貸1000萬元、貸款年限30年計，升息前房貸利率地板價為2.06%，每月應繳房貸為3萬7263元。

升息半碼後，房貸年利率足額反映為2.185%，若以同樣貸款條件計算，升息後每月應繳房貸增至3萬7894元，換算每月多繳631元，每年多繳7572元。

中央社引述賴志昶指出，若比較2022年初反映升息前，當時5大行庫平均房貸利率為1.378%計，房貸月付3萬3930元；這6次升息後每月多繳3964元，換算每年多繳4萬7568元，較2023年平均經常性薪資4萬5496元高，房貸族壓力不言可喻。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行此次升息半碼，並非針對房市而來，主要是4月電價調整可能帶來通膨預期，加上近期市場ETF申購資金太瘋狂，不過對於房市仍有口頭警告意味。

曾敬德指出，接下來要觀察利率屬於單一次調升，還是連續性升息，不過以過去5次升息後，房市仍反映市場基本面而走揚來看，短期應能讓市場稍稍降溫，但長期可能不會對房市造成太大衝擊。

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另一方面，央行21日宣布升息半碼，一旦足額反映，將讓新青安房貸利率達到1.9%，過去為減輕首購族負擔，青安利率未足額反映央行升息，這次是否會再度脫鉤，對此財政部表示，需要時間審慎研議。

中央銀行21日舉行今年首場理監事會議，決議升息半碼（0.125個百分點），重貼現率調整為2%，自3月22日起實施。

央行升息將牽動房貸利率跟著上揚，若足額反映，市場地板價的新青安貸款一段式機動利率，將從現在的1.775%，上升至1.9%。

針對政府或公股行庫是否將再次補貼新青安房貸利率，財政部表示，仍需要一些時間審慎研議，因為央行升息不只影響新青安，也牽涉其他政策性貸款。

此外，針對央行21日意外升息，公股行庫主管認為，主要是為因應通膨預期心理，與房市較無關係，且預期這次調高半碼，對整體房市交易動能、新青安熱度，都不會有太大影響，主因在於現在房租高昂，許多民眾考量「與其租、不如買」，撐起自住剛性需求。

央行民國111年啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為進一步減輕無自有住宅家庭的購屋負擔，財政部轄下8大公股行庫「青年安心成家購屋優惠貸款」自去年8月1日起，放寬各項條件。

利率方面，除公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼，至115年7月31日止；補貼1.5碼（0.375個百分點）後，現行一段式機動利率降到1.775%。

其他措施包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。

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