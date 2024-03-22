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臺灣進入森林火災好發期　林業保育署籲：清明祭祖謹記「三要」「四不」全民防林火

林業保育署：若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）或119消防中心，共同防範森林火災，守護臺灣山林資源。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/22 09:04
林業保育署呼籲民眾掃墓祭拜祖先，謹慎用火。(圖／林業保育署）

林業保育署呼籲民眾掃墓祭拜祖先，謹慎用火。(圖／林業保育署）

近來台灣中、南部地區天候持續乾旱，已進入森林火災好發時期，加上清明連假將至，農業部林業及自然保育署今(22)日呼籲民眾掃墓祭拜祖先，謹慎用火，在森林區域及森林保護區內，非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處10年以下有期徒刑。

林業保育署表示，每年10月到翌年4月，為森林火災好發時期，根據2019年至2023年間的統計資料，共發生267起森林火災，其中3、4月份的即有113起，佔42％，為森林火災高風險月份。另交通部中央氣象署預測今(2024)年春季雨量正常至偏少的機率較高，國人除節約用水外，應注意進入山區謹慎用火，以免不慎引發森林火災。而歷年森林火災發生原因主要就是人為引火與用火不慎，包括亂丟菸蒂、掃墓燃燒冥紙、燃放爆竹或燃燒垃圾等。

為強化風險潛勢評估及喚起民眾防災意識，林業保育署與國立中興大學合作建立林火風險評估系統，透過氣象資料同化技術整合衛星氣象及地面觀測資料，計算林火天氣指數(Fire Weather Index, FWI)評估臺灣林地林火潛在風險，並推估未來7日之林火風險資訊，供林地管理機關及民眾防災參考。林業保育署也針對高風險區域，透過災防告警細胞簡訊，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生。

林業保育署呼籲民眾掃墓祭拜祖先，謹慎用火，務必做到「三要」、「四不」：掃墓時「不」燃燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」亂灑冥紙、「不」燃放爆竹，「要」熄滅灰燼、「要」帶走垃圾、「要」關注林火風險等級，共同防範森林火災，維護森林環境。

林業保育署提醒，依據森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。另外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元破案獎金；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元獎金。若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）或119消防中心，共同防範森林火災，守護臺灣山林資源。

臺灣進入森林火災好發期　林業保育署籲：清明祭祖謹記「三要」「四不」全民防林火

2023年森林火災災防告警細胞簡訊發送內容。(圖／林業保育署)
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