台灣央行意外升息半碼 楊金龍：這是「預防性升息」 有點surprise 卻是合理決定

全球主要央行都在談降息，台灣中央銀行昨（3/21) 意外升息半碼，讓市場跌破眼鏡。央行總裁楊金龍表示，主要是為了抑制國內通膨預期心理，這次決定會讓市場有點surprise，但卻是合理的決定。

隨著全球通膨持續降溫，主要國家均轉而關注降息，美國聯準會會議結論3/21凌晨出爐，一如市場預期，利率不變，但維持今年降息3碼的預測。

台灣央行21日舉行理監事會議，結果卻出乎意料，宣布升息半碼、調升政策利率0.125個百分點。

央行同時發布經濟預測，上修今年經濟成長率預測值為3.22%，高於去年12月預測值3.12%，同時以電價調漲10%的情境設算，將全年消費者物價上漲率（CPI）調升至2.16%，較去年12月上修0.27個百分點，再次突破2%的通膨警戒線，主要是考量4月起家庭及產業電價擬調漲的直接及間接影響。

央行說明，若家庭電價調漲10%，將直接使今年CPI年增率上升0.09個百分點，若產業用電價格調漲10%，對通膨率可能有生產成本轉嫁的間接效果，以及形成通膨預期心理的影響，直接效果與間接效果併計，將推升CPI0.27個百分點。

楊金龍指出，這次升息屬於「預防性升息」，主因是2021年以來，國內物價漲幅較高，加上4月電價擬調漲，恐形成較高的通膨預期；考量今年經濟成長增溫，升息半碼抑制國內通膨預期，「我認為調整是適當的」。

楊金龍表示，也許市場會質疑美國、歐元區都開始要降息，台灣此時升息沒有跟進全球趨勢，但央行過去多次解釋，國外央行升息步調大多急速上調，台灣則是漸進溫和，做法並不相同。

至於台灣通膨結構是否轉變，楊金龍表示，他認同美國聯準會主席鮑爾的看法，通膨可能維持較長時間，而通膨時間越久，通膨預期會更強烈，這將使央行更難對付通膨；現在談物價結構是否轉變還言之過早，央行會密切關注。

楊金龍強調，隨著通膨率偏高，利率水準也會維持在相對較高的水準，「這是無庸置疑」。

中經院王建全：物價易升難跌

央行不得已「預防性考量」

央行宣布升息半碼打通膨，學者均坦言對此感到意外，不過中經院副院長王健全也認為，物價有易升難跌的黏著性，電價上漲更不容易控制漲幅，為抑制通膨、平穩物價，這也是央行不得已的決定。

央行3/21舉行今年首場理監事會議並宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.875%、2.25%及4.125%調整為2%、2.375%及4.25%，自3月22日起實施。

王健全表示，物價易升難跌的黏著性，特別是外食、通訊娛樂等費用仍處高檔，當電價上漲後更不容易控制物價漲幅，央行的升息可以說是「預防性考量」。這與央行總裁前述說法不謀而合。

延伸閱讀: 台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元 新青安利率再脫鉤？財政部：審慎研議

王健全指出，長期來看台灣的物價與電價偏低，前幾年歐美嚴重通膨時，台灣緩漲慢慢釋放通膨壓力，不過近期台灣民眾對於消費財價格上漲有感，為抑制通膨央行不得已，只好升息面對。

中央大學教授吳大任:

對央行升息感到意外

中央社另引述中央大學經濟系教授吳大任表示，目前全球處於升息循環末端，但美國降息時程延後，台灣電價調漲在即且經濟不確定性仍高，對今天央行升息動作感到意外。

吳大任說明，台灣企業出口仍低迷，企業接單情況不理想、營收下降，加上4月將迎來電價調漲，讓企業財務負擔加重。

吳大任進一步分析，升息後房貸族利息支出增加，企業融資利息負擔也加重，而央行升息影響的途徑是透過加重利息負擔，抑制民間消費與廠商投資需求，當總需求下滑後，物價才可能下跌，卻也衝擊內需市場。

吳大任認為，央行會持續關注物價相關數據以及外銷內需的表現，若家庭或企業撐不住壓力而引發倒帳的金融性風險，未來都會是影響央行決策的因素。

延伸閱讀: 台灣央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元 新青安利率再脫鉤？財政部：審慎研議