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台灣失智調查出爐：女性多於男性、最常出現「憂鬱」等5大情緒和行為症狀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/21 20:32
失智症示意圖。（圖／pixabay）

失智症示意圖。（圖／pixabay）

衛福部今（21）日公布「全國社區失智症流行病學調查」結果，全台65歲以上長者失智症盛行率7.99%，有35萬人，失智類型以阿茲海默型最多，占56.88%，其中女性失智症盛行率高於男性。另預估130年65歲以上失智症人口數近68萬人。

為因應高齡化社會失智人口快速增加，衛福部委託國家衛生研究院進行「全國社區失智症流行病學調查」，執行期間為民國109年至112年，本調查研究方法係以全國22縣市，65歲以上的老年人口。

有關失智症之類型分布，據調查結果顯示，前三名依序為阿茲海默型失智症(Alzheimer's disease)占56.88%；血管型失智症(Vascular dementia) 占22.91%及巴金森氏症失智症(Parkinson disease dementia, PDD) 占7.12%。
女性失智症盛行率為9.36%，高於男性之6.35%；在65至69歲、70至74歲、75至79歲、80至84歲及85歲以上之年齡別盛行率分別為2.40%、5.16%、9.10%、16.00%及23.23%，顯示年齡越高失智症盛行率越高。

失智症除認知功能障礙外，亦伴隨情緒及行為症狀(BPSD)，除了讓失智者產生不適感，也是照顧者主要壓力來源。過往針對社區失智者BPSD發生率缺少實證研究數據，此次調查失智者有任一項BPSD發生率為66.01%，且隨著失智程度越嚴重，發生率也越高。

衛福部長期照顧司副司長吳希文表示，調查發現，失智者最常出現的BPSD前5名依序為，「憂鬱及負性症狀」33.37% 、 「日夜顛倒／作息混亂」32.94% 、 「恐懼或焦慮」27.75%、「重複行為」25.43%及「妄想」21.19%。

此外，串聯健保資料庫分析，發現失智者與無失智者相比，有較高的急診與住院風險、就醫次數及醫療費用支出。

台灣預計於2025年邁入超高齡社會，隨著老年人口占總人口比率持續提高，推估113年我國的65歲以上失智症人口數約35萬人；120年將逾47萬人；130年65歲以上失智症人口數近68萬人。
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