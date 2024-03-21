「我在這裡等你」5/10上映 台港雙帥范少勳、劉俊謙上演壁咚、沙灘咚各種花式咚 2024最養眼電影

台港男神范少勳、劉俊謙大銀幕首度合體，攜手共演年度心動系電影「我在這裡等你」，前導預告上線10天即超過40萬點閱，在台灣、香港、星馬粉絲敲碗下，於20日宣布將於5月10日上映，並曝光首支花絮，雙帥上演壁咚、沙灘咚、擋門咚等各種花式咚。

「我在這裡等你」劇情講述香港失意作家天宇和台北混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份。范少勳和劉俊謙也因合作成好友，劉俊謙透露自己慢熱內向，范少勳則是樂觀率性，兩人性格反差大，卻有著共同話題，邊拍邊分享生活，建立起獨特默契，巧合呼應片中天宇被阿翔打開內心的關係， 戲裡戲外都有「看到彼此」的感覺。

范少勳和劉俊謙合體演出《我在這裡等你》，片中有多場壁咚戲。（圖／抓馬文化）

「當我們chill在一起」花絮中，網羅兩人超有愛的對視互動，更有許多令人不自覺「姨母笑」的壁咚畫面，其中一場汽車旅館的壁咚戲描述阿翔帶天宇投宿，進房竟發現是監獄主題情趣房，天宇想逃離結果被阿翔阻攔。

當天范少勳嘗試20幾次不同姿勢的壁咚，由於導演希望阿翔像「逗另一半」對待天宇，范少勳即興加上壞笑表情，沒想到讓劉俊謙忍不住NG爆笑，虧少勳說：「你這樣笑很像道明寺！」逗樂全場

另一幕天宇和阿翔爭執扭打的「火熱沙灘咚」也是一大看點，拍攝時恰逢恆春盛夏，頂著高溫又是動作戲，兩人都快體力透支。劉俊謙回憶：「我們事先排練很多次，那天超級熱，一路打到他趴在我上面，我雖然看著他，其實眼睛睜不太開，有種要中暑感覺！」雙帥敬業演出，也讓畫面完美呈現激烈中帶點曖昧的氛圍感。

《我在這裡等你》由抓馬文化出品及製作，謝國豪監製、金鐘導演鄧依涵執導，范少勳、劉俊謙、詹子萱主演。更多資訊請上官方粉絲專頁及IG官方帳號 。

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