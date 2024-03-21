四技二專技優保送放榜　新北31學子錄取頂尖科大

113學年度四技二專「技優保送」日前放榜， 新北市技職學子繳出亮麗成績單，相較112學年度17位， 今年成長至31名學生上榜，多位錄取國立臺灣科技大學、 國立臺北科技大學等頂尖科大，其中包含新北高工12名、 樟樹國際實中4名、泰山高中4名、瑞芳高工3名、三重商工2名、 智光商工2名、復興商工1名、能仁家商1名、 南強工商1名及東海高中1名，成績斐然。

教育局表示，技優保送入學不採計統一入學測驗成績， 只要符合簡章所列競賽， 獲得各職類全國前3名或者經選拔入選國手資格之優秀選手， 可以優秀之技能技藝表現直接分發所填志願學校， 提供技能技藝表現優異之學子多一種升學管道。

新北高工今年創佳績，共12位優秀學子錄取國立優質科大， 其中錄取國立雲林科技大學跨域整合設計學士學位學程的許博維同學 表示，國中時經由老師介紹， 因緣際會下參與新北金手培訓計畫來到新北高工參加培訓， 後來參加全國技能競賽青少年網頁設計職種， 第一次參賽就獲得了北區金牌， 雖然在全國賽時狀態不好只拿到全國第四， 但那次失敗沒有阻止自己繼續前進， 最終以全國高級中等學校技藝競賽機器人第二名的優秀表現， 成功錄取優質科大。

樟樹國際實中資訊科康思賢同學錄取國立臺灣科技大學機電技優專班 ，他表示，在剛入學時參加了Powertech比賽， 發現自己對關於機器人的拆裝很有興趣， 於是就跟同學一起報名機器人選手校內賽， 順利經過甄選並報名53屆技能競賽，練習過程雖辛苦， 但經老師鼓勵，迅速調整心態，堅定信念繼續努力， 最終獲得令人滿意的機器人職種青年組銀牌成績， 也成功藉由技優保送錄取國立臺灣科技大學。

瑞芳高工空間測繪科黃奕儒同學錄取國立臺北科技大學土木工程系， 表示很感謝老師鼓勵參加各式競賽， 像是全國工科技藝競賽測量職種金手獎第一名、 國際抗震盃邀請賽耐震獎、小論文競賽與閱讀心得競賽優等、 校內自主學習競賽第二名等；特別感謝翁明郎導師不離不棄的陪伴， 自己才能在專業學習領域打開一片新天地。

教育局表示，新北市以學生為中心，持續推動適性教育， 自103學年度起創全國之先推出金手培訓計畫， 擁有全國最完善的培訓與獎勵機制， 在112學年度全國技藝競賽更獲得全國最多46支金手， 甚至培育8位國手代表臺灣參加亞洲技能競賽， 同時提供全國唯一技能技藝獎勵金最高120萬元， 鼓勵選手爭取榮耀，不只技能精進，具備就業即戰力， 升學之路也是一片光明。