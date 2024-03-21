來去東北角散心看海品嚐貢寮鮑炒飯

貢寮是貢寮鮑產業發源地， 位於新北市貢寮的潮間帶養殖池，被譽為貢寮鮑（ 包括貢寮鮑和黑盤鮑）的故鄉。這些養殖池如同貢寮鮑的搖籃。 養殖業者們精心照料，定期潛水整理池底， 確保貢寮鮑在乾淨的環境中健康成長。 寬敞的池底和模擬洞穴的堆礁為貢寮鮑提供了豐富的活動空間， 因此，新北市貢寮出產的貢寮鮑個個碩大飽滿。

濱海公路台2線103.5k路旁的貢寮鮑養殖場， 由貢寮鮑產業的漁二代吳紹卿先生精心經營， 吳大哥在外闖蕩多年後，回家接手父輩的貢寮鮑養殖場。 路旁剛好有會車看海的停車空間，看海的民眾會好奇地走進養殖場， 詢問著這個巨大的池子究竟在養什麼， 是否可以即時品嚐池中養殖的生物。在眾多請求下， 吳先生將工作室整理一新，開始提供貢寮鮑料理給遊客品嚐。 貢寮鮑炒飯是招牌料理，在吳大哥小時候， 母親常常就地取材將自家養殖的貢寮鮑和當季的漁產加入蛋炒飯中， 每一口都散發出濃郁的海味和香氣。現在吳大哥將母親的「炒飯」 發揚光大，以貢寮鮑切丁增添口感和鮮味並結合至蛋炒飯中， 出餐前再放上獨門調味的整粒貢寮鮑於炒飯上， 這道融入了對家鄉的深厚情感，使得這道炒飯充滿了溫暖和回憶， 成為必點的招牌料理。

而另一道招牌料理九層塔香炒貢寮鮑， 將濃郁香氣的九層塔和蒜頭搭配貢寮鮑快炒， 使貢寮鮑香氣鮮味更提升，塔香及蒜香完美襯托貢寮鮑鮮美， 從餐廳望出就是壯闊的海景，這絕對是沈澱心靈的好地方。

新北市漁業處指出，東北角地區擁有絕佳的山海景觀， 內外潮流的交匯以及多樣的海岸地形孕育了豐富多彩的海洋生態。 這裡的海域漁業資源豐富且多樣， 新北市漁業處建議大家可利用貢寮區漁會官網或Facebook專 頁資訊探索貢寮地區。

【吃飯看海】地址：新北市貢寮區香蘭街3-2號/台塑加油站對面 斜坡下。

貢寮區特有的貢寮鮑養殖池及一片無盡大海。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）