「綠色小事，哪有那麼難？！」富邦金控2024年全新品牌廣告上線

響應世界關燈日，富邦金控今(21)日上線全新品牌廣告， 首度邀請奧運高爾夫銅牌得主潘政琮加入「富邦地球隊」， 攜手舉重國手郭婞淳、臺北富邦勇士籃球隊球員林志傑， 從日常生活的小事做起，呼籲大眾節能減碳、踐行綠色生活， 與富邦一起Run For GreenTM，讓地球奔向永續！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控於2021年起推動「Run For GreenTM」ESG倡議計劃，今年已邁入第四年， 持續於金融及非金融領域推動綠色作為。自2022年首發「 富邦地球隊-做對的事，你就是地球隊！」企業形象廣告以來， 於富邦金控官方YouTube頻道Run For GreenTM累計觀看次數超過2,800萬次， 今年更首度邀約奧運高爾夫銅牌得主潘政琮加入富邦地球隊。 蔡明興表示，很榮幸地球隊加入生力軍，希望透過他的影響力， 號召社會大眾一起成為守護永續社會的「地球隊」！

「隨手關燈不難，只要你開始行動！」在全新的品牌廣告中，「 富邦地球隊」潘政琮隊長呼籲大家隨手關燈、 出行搭乘大眾運輸工具；林志傑隊長則強調低碳生活，將冷氣調至2 7度；郭婞淳隊長也力行使用環保餐具。 三大隊長分別以生活中的小事為例， 喚起大眾對節能減碳的意識與重視，「自己帶餐具很簡單， 只要養成習慣！」日常舉手之勞的綠色小事，就能讓地球大口呼吸， 以實際行動為地球盡一份心力！

此外，富邦金控也自2014年起，連續11年支持由世界自然基金 會（WWF）發起的「Earth Hour關燈一小時」活動，今年並攜手富邦人壽、台北富邦銀行、 富邦銀行(香港)、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券、 富邦投信、富邦期貨、富邦財險、越南富邦產險等10家海內外子公 司響應，以正向品牌力，傳遞富邦金控珍視地球資源、 守護環境的決心！

在世界觀燈日前夕，富邦金控也攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、 辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行疊疊樂趣味遊戲， 影片今日同步上線，帶領民眾認識日常生活中常見的8種高碳排行為 ，進而養成低碳生活的好習慣。

富邦金控更積極推動營運減碳，持續透過「節能」、「創能」、及「 購能」三面向，逐步減降自身營運灰電用量。在「節能」方面， 從自身營運減碳做起，富邦早自2021年5月下旬起， 便自發性地關閉全省營業據點與辦公大樓之戶外景觀燈、 屋頂霓虹燈，富邦金控及子公司營業招牌燈也從晚上19:30起即 自主關燈一整晚，並計畫性依續更新總部大樓及國內各營運據點之L ED照明、汰換老舊耗電設備(例如空調主機、冷氣及電梯等)， 並對內宣導減少辦公空間非必要照明及下班時分區隨手關燈， 引導同仁改變用電行為，近年節電平均約達270萬度； 子公司台北富邦銀行更進一步建置能源管理系統及優化大樓照明開關 配置，積極提升節能效益；也依綠色環保原則評估公務車租賃車種， 2022年公務車汽柴用油碳排量較2021年降減67噸。

在「創能」方面，自2016年起陸續建置8處太陽能發電設施， 其中5處屬自發自用設備，合計裝置容量達247.1 KW；至於「購能」方面，富邦金控2023年與寶晶能源簽約導入 439.1萬度綠電，子公司台北富邦銀行更自2021年起陸續於 台北中山大樓、富邦金融中心及內湖資訊大樓導入綠電，每年共26 7萬度太陽光電；富邦金控暨子公司並規劃2024年再採購綠電7 19萬度，預計2024年整體累計綠電購量約可達1,425.1 萬度，佔2020基準年灰電用量13.1%。

富邦金控持續運用品牌影響力，秉持「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，積極推動永續作為，邀請大家加入「 富邦地球隊」，養成低碳減塑的生活習慣， 和富邦一起打造永續美好的未來。

● 富邦金控2024年品牌廣告：

2024富邦地球隊-生活轉型篇： https://youtu.be/Z11b_wtePx8? si=fvveRMKvcpHSp7iJ

2024富邦地球隊-綠色能源篇： https://www.youtube.com/watch? v=0f1PmXEq6iY

● 疊疊樂趣味遊戲影片： https://youtu.be/0iemrzHOgT8