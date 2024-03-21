亞太布局再下一城　北富銀獲金管會同意申設韓國首爾辦事處

隨著台韓經貿、金融交流及觀光日趨緊密，台北富邦銀行為擴大海外布局，提升國際服務品質，繼印度孟買分行後，今(21)日再獲金管會核准申設韓國首爾辦事處，期望透過辦事處的設立深入探查韓國市場商情，協助推動台韓雙邊交流。
北富銀表示，韓國為全球重要經濟體，其科技與製造業在世界佔有舉足輕重之地位，近年來台韓經貿往來持續加溫，相應之金融服務需求亦與日俱增，惟當前台資銀行在韓國不僅服務據點較少，經營面向及客群也有所侷限，為能更完整滿足台商客戶需要，北富銀決定前進韓國設立首爾辦事處，除能深入韓國當地進行產業及商情調查，協助有意前往韓國投資之客戶瞭解市場，亦可協助聯繫與協調當地政府機關、金融機構等單位進行交流，促進台韓之間之相互投資。
同時，富邦金控集團在韓國已有轉投資富邦現代人壽、現代信用卡及友利金融集團等金融機構，北富銀若在韓國設立服務據點，除可集結集團資源協力發展當地業務外，更可透過境外網絡的整合推動跨區合作，帶給客戶更多元優質的服務。
北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀海外分行營運穩健，2023年獲利已達全行25%，預估今年在地緣政治影響、全球供應鏈重組商機及降息趨勢的帶動下，獲利動能持續強勁，成長可期。接下來，北富銀將持續從台商發展潛力、當地市場機會、業務投報率及經濟發展趨勢、集團資源等各個面向加以評估，選擇具有前景效益的海外市場進行布局，提升國際金融服務能力，全方位滿足客戶各層面之金融需求。
北富銀憑藉高效的跨境通路平台、多元的產品服務和卓越的營運效能，成為台灣企業全球布局的最佳金融夥伴，榮獲國際知名財經雜誌《富比士（Forbes）》「2023世界最佳銀行」、《全球金融雜誌》「世界最佳貿易融資銀行」等多項殊榮。展望未來，北富銀將持續開拓亞太商機，完整海外服務網絡，朝「亞洲一流金融機構」的目標穩健邁進。