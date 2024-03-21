亞太布局再下一城　北富銀獲金管會同意申設韓國首爾辦事處

隨著台韓經貿、金融交流及觀光日趨緊密， 台北富邦銀行為擴大海外布局，提升國際服務品質， 繼印度孟買分行後，今(21)日再獲金管會核准申設韓國首爾辦事 處，期望透過辦事處的設立深入探查韓國市場商情， 協助推動台韓雙邊交流。

北富銀表示，韓國為全球重要經濟體， 其科技與製造業在世界佔有舉足輕重之地位， 近年來台韓經貿往來持續加溫，相應之金融服務需求亦與日俱增， 惟當前台資銀行在韓國不僅服務據點較少， 經營面向及客群也有所侷限，為能更完整滿足台商客戶需要， 北富銀決定前進韓國設立首爾辦事處， 除能深入韓國當地進行產業及商情調查， 協助有意前往韓國投資之客戶瞭解市場， 亦可協助聯繫與協調當地政府機關、金融機構等單位進行交流， 促進台韓之間之相互投資。

同時，富邦金控集團在韓國已有轉投資富邦現代人壽、 現代信用卡及友利金融集團等金融機構， 北富銀若在韓國設立服務據點， 除可集結集團資源協力發展當地業務外， 更可透過境外網絡的整合推動跨區合作， 帶給客戶更多元優質的服務。

北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀海外分行營運穩健，2023年獲 利已達全行25%，預估今年在地緣政治影響、 全球供應鏈重組商機及降息趨勢的帶動下，獲利動能持續強勁， 成長可期。接下來，北富銀將持續從台商發展潛力、當地市場機會、 業務投報率及經濟發展趨勢、集團資源等各個面向加以評估， 選擇具有前景效益的海外市場進行布局，提升國際金融服務能力，全 方位滿足客戶各層面之金融需求。

北富銀憑藉高效的跨境通路平台、 多元的產品服務和卓越的營運效能， 成為台灣企業全球布局的最佳金融夥伴，榮獲國際知名財經雜誌《富 比士（Forbes）》「2023世界最佳銀行」、《全球金融雜 誌》「世界最佳貿易融資銀行」等多項殊榮。展望未來，北富銀將持 續開拓亞太商機，完整海外服務網絡，朝「亞洲一流金融機構」 的目標穩健邁進。