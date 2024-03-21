被壓扁的忍者龜？必勝客最新創意：「雙粿草仔龜比薩」甜鹹雙拼還有滿滿的香菜 開放預購中

必勝客近幾年多次運用台灣在地化食材，打造專屬台灣奇特又好吃的比薩，而這次運用的就是清明祭祖常見的「草仔粿」，將其化身為可愛療癒的烏龜造型，雖然本周日（3月24日）才開賣，但日前在網路搶先劇透後，引發鄉民大喊：「卡哇邦嘎過馬路太慢被砂石車輾到？」、「義大利人氣到吐血」，但也有鄉民認為挺有創意、可愛的。

未上市先轟動！必勝客「芝心雙粿草仔龜比薩」將清明祭祖常見的「草仔粿」融入到比薩，不只是造型創新、工序複雜，口味上也是甜鹹雙拼相當特殊，其中「龜殼」部位為經典鹹香口味，選用爆香過的蘿蔔絲與菜圃米作為底料，再鋪上香Q艾草粿皮。「龜身」則圍繞著鹹香酥脆的薯金幣，再撒上鮮綠的靈魂香。烏龜的「頭部、尾部與手腳」則包著萬丹紅豆餡，口感綿密、吃得到紅豆顆粒。

日前一名網友在PTT分享這款「芝心雙粿草仔龜比薩」，立即引發鄉民熱烈討論，紛紛大喊「不要玩食物」、「實品好噁」、「這是被壓路機輾過的烏龜嗎」、「義大利要宣戰了吧」、「餐飲業已經找不太到人了，別再整員工了」。不過也有鄉民相當捧場，「講真的，我開始感興趣了」、「其實還蠻好笑的」、「感覺很好吃」。

當比薩遇上傳統美食草仔粿，顛覆味蕾的想像！「芝心雙粿草仔龜比薩」定價780元，單點一個優惠價則只要399元！PK APP會員現在就可早鳥預購，單點還限時加贈小份薯金幣。本週日3/24起「芝心雙粿草仔龜比薩」全台開賣，限時限量、賣完就沒了。