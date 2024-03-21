車銀優擺脫「有顏值沒演技」標籤　韓劇「美好世界」收視逼近10%

由車銀優、金南珠所主演的韓劇「美好世界」現正熱播中，開播至今已播出6集，獲得許多好評，國內收視率也逼近10%，第7集開始將進入新的篇章。

韓國男團Astro成員車銀優身兼演員，演出不少韓劇但收視率卻不起色，時常被網友批評「有顏值、沒演技」，上一部作品「犬系戀人」還創下電視台MBC收視率新低。

這次在「美好世界」中不同於以往如白馬王子般的角色，這次飾演穿著吊嘎、工作褲在修車廠工作的修車工人，展現出粗曠的一面；他從小失去父母後，就過著潦草又神秘生活。

韓媒Star Today報導，根據調查統計，截至18日，「美好世界」在南韓OTT平台Disney+和Wavve的國內電視劇排行中，自首播開始至今，連續3週佔據第1名，第5集在南韓全國收視率也以9.9%創下自身新高。

「美好世界」講述一名心理學女教授殷秀賢（金南珠 飾），在兒子在交通意外中身亡後，為報仇而殺害了加害者，背叛入獄7年。出獄後，他認識了男主角權善律（車銀優 飾），兩人有著相似的傷痛而越走越近，看似是個互相治癒的溫馨故事，但劇情卻走向懸疑。

在最新播出的第6集中，劇情出現了巨大轉折，權善律的真實身分終於揭曉，劇情將進入新的篇章。對此，製作組表示車銀優的真實身分，將自第7集開始一一揭曉，金南珠和車銀優的關係將進入新的局面，也因此將帶來暴風般的展開。