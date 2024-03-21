Uber Eats 發布 2023 經濟影響力報告：貢獻約新台幣 815 億元經濟產值

在經濟環境動盪、物價攀升、缺工、通膨持續情況下，民眾尋求增加額外收入來源和提升生活品質的解方。Uber Eats 深耕台灣 8 年以來，日前委託第三方之國際性市調公司 Public First，針對台灣外送產業和使用 Uber Eats 平台的消費者、外送合作夥伴、商家合作夥伴進行問卷調查，深度了解他們體驗回饋，並且於18日發表「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」 。

回覆問卷的外送合作夥伴中，有7成表示「工時安排彈性」是主要使用 Uber Eats 接單的原因，近7成（68%）表示很享受目前作為彈性的自由工作者的身分，近5成（47%）喜歡使用 Uber Eats，因為可以當自己的老闆，將近5成（46%）表示可以獲取額外報酬以增加儲蓄，以及近4成（38%）的人表示可以更快速在緊急情況下獲取報酬，凸顯出 Uber Eats 協助外送合作夥伴可隨時接單以及每週獲得報酬付款的正面意義。值得注意的是，超過5成（53%）表示，除了使用 Uber Eats ，他們還有別的收入來源

此調查結果也凸顯出在 Uber Eats 上的彈性接單方式有助於外送合作夥伴面臨上有父母、下有小孩，需要隨時接應照顧的家庭需求，舒緩台灣現今高齡化社會人口結構中的三明治族群的生活壓力。報告也指出約6成（61%）的外送合作夥伴表示需身負照顧家中父母，另外3成有需要照顧小孩的責任，因此透過自由運用時間，同時照顧家人並獲取報酬。因此，Uber Eats 將持續攜手產官學倡議外送合作夥伴基本權益，從保障「自由彈性與獨立」的工作與生活核心需求出發，共創更好的外送產業生態。

接受問卷調查的 Uber Eats 消費者當中，大約有 7 成（71%）表示「方便性」為經常使用的首要因素，其次為「餐飲與商品選擇多」和「快速送達」。當外送服務已成為消費者的生活日常，提供可負擔得起的外送體驗也是 Uber Eats 專注的領域，而從這份報告調查中也可看出獲得消費者共鳴。近7成（65%）的受訪消費者表示經常可以在 Uber Eats 上的商家找到價格合理的商品，而且6成表示他們可以在 Uber Eats 上找到符合家庭預算的外送美食。

除了日常的餐飲需求，台灣民眾探索新美食的愛好也可以在 Uber Eats 上獲得滿足，讓飲食生活更加豐富多元。8成的受訪者表示會使用 Uber Eats 來訂購平常不會在家烹調的美食，近9成（88%）表示，使用外送平台更容易發現新餐廳嚐鮮，近5成（47%）表示曾受訂購的美食啟發，自己下廚嘗試新的食譜，為生活增添樂趣。

除了帶給消費者增添生活質感、為外送合作夥伴提供額外報酬機會，Uber Eats 也專注於提出靈活商務方案，支持在地商家拓展外送商機。此份報告指出，近4成（39%）的受訪消費者表示經常從小型或家庭經營的餐廳商家點購外送，而且7成的外送合作夥伴也表示每週皆會從這些類型的餐廳取餐。此外，在促進永續外送方面，近7成（68%）的受訪消費者表示 Uber Eats 可以協助餐廳使用更永續或環保的包裝

更多關於此「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」之調查方法和內容，可瀏覽Uber Eats 台灣 平台經濟影響力報告。