心肌梗塞後又腦中風 醫曝兩大高危族群和康復關鍵

一名年約40歲的外籍病人去（2023）年底因心肌梗塞突然昏倒，到院前失去呼吸心跳（OHCA），經搶救後康復出院，兩周後又因急性腦中風再度送進急診。醫師表示，心肌梗塞與中風互為高風險因子，也都面臨「黃金治療時間」的挑戰，民眾若有胸悶、胸痛或突然出現臉部歪斜、語言困難等症狀，應盡速就醫。

北醫附醫外科部副主任暨心臟外科許傳智醫師指出，心肌梗塞是最常見的心臟急症之一，每年近1.8萬人因急性心肌梗塞就醫，其中有3到4成病人到院前死亡，治療時間是左右病人生死的關鍵。以此位外籍病人為例，到院前已經OHCA，經緊急搶救並裝上葉克膜，順利完成冠狀動脈繞道手術。

北醫附醫重症醫學科黎書亮主任表示，使用葉克膜是搶救嚴重心肺衰竭病人標準且常見的治療之一，可替病人爭取更多的治療時間，但也可能引發血栓、感染、嚴重敗血病等併發症。此次病人在葉克膜的支持下完成冠狀動脈繞道手術，入院後20天移除葉克膜，翌日成功脫離呼吸器，並在住院25天後轉出加護病房，1個月後康復出院。

不料，病人出院兩周後突然出現左側無力現象，20分鐘內緊急送至北醫附醫，經評估為重度中風，快速啟動急性缺血性中風療程，先施以血栓溶解劑治療，並透過電腦斷層確認病人為顱內大血管阻塞，同時召集動脈取栓團隊，將導管從鼠蹊部穿刺置入，成功吸出血栓並打通血管，手術過程在20分鐘內完成。病人術後恢復良好，生活功能可自理，目前已返回母國。

病人先後歷經心肌梗塞、缺血性腦中風的急重症考驗，北醫附醫神經內科李薰華主任解釋，缺血性腦中風與心肌梗塞均為血管疾病，心肌梗塞是心臟血管阻塞，缺血性中風是腦血管阻塞。根據研究，病人若有缺血性心臟病或冠狀動脈疾病，發生缺血性腦中風的機率較一般人高出2到5倍；若病人年紀輕輕就出現缺血性中風的症狀，也要特別注意是否有心臟相關的疾病。

北醫附醫影像醫學部鄭碩仁主任表示，與心肌梗塞相比，缺血性腦中風雖然立即性死亡風險較低，但治療速度會直接影響病人預後。以腦部取栓來說，應盡量在2小時內完成，手術時間越長，風險越高，病人預後也越差。國內外平均腦部取栓大約為30至60分鐘內完成，北醫附醫團隊此次在20分鐘內就完成取栓手術，病人預後十分良好。

李薰華提醒，心肌梗塞與腦中風都屬於血管疾病，包括代謝症候群或是有高血壓、高血糖及高血脂等三高困擾的病人，都是心肌梗塞與腦中風的高風險族群；提醒民眾平日保持健康生活，高風險族群應定期檢測血壓、血糖和血脂等危險因子，並進行頸動脈及顱內血管超音波追蹤，遠離心血管及腦血管疾病的風險。