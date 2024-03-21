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2024立委大選牽動　全台灣2席議員、3席地方首長須補選

五席須補選的席次分別為：台中市議員、宜蘭縣議員、苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長以及台東縣大武鄉長。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/21 16:07
台東縣大武鄉長將辦理補選, 示意圖為大武鄉9420濱海休憩區 (取自<a href="https://tour.taitung.gov.t...

台東縣大武鄉長將辦理補選, 示意圖為大武鄉9420濱海休憩區 (取自台東縣大武鄉長將辦理補選, 示意圖為大武鄉9420濱海休憩區 (取自台東觀光旅遊網)

2024立委大選後，牽動3鄉鎮市長及2議員要補選，國民黨主席朱立倫表示，因選情不一，有和無黨籍合作，也有非綠團結，國民黨都全力以赴，因為每席都很重要。

今年立委選舉，台中市議員黃仁與宜蘭縣議員陳俊宇轉戰立委成功；另鄉鎮市長部分，苗栗市長邱鎮軍、雲林縣虎尾鎮長丁學忠、台東縣大武鄉長黃建賓也當選立委，計有2席議員、3個地方首長職缺須辦理補選。

朱立倫今天(3/21) 上午在台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、國民黨立委黃建賓陪同下，前往大武幫國民黨提名大武鄉長補選參選人王景昌加油打氣，分別到大武天后宮上香祈福及大武文化健康站。

朱立倫接受媒體聯訪表示，這次全國有5席的鄉鎮市長及議員要補選，各地選情不一，有些是和無黨籍合作，有些就是非綠團結，唯一就是全力以赴，要在最基層選舉打下基礎，在地縣市長、議長、立委都會全力幫助，因為每一席都很重要。

舉例來說，台東縣大武鄉第19屆鄉長補選領表暨受理候選人登記申請時間至113年3月6日下午17:30截止，共計3人登記參選，依登記順序分別為：

1. 王景昌（中國國民黨提名）
2. 蕭國書（民主進步黨提名）
3. 高春花（無黨籍）

鄉公所官方臉書指出，後續將由該所初審候選人資格後函送台東縣選舉委員會審定，並於3月20日前通知審查合格之各候選人。

#公開抽籤決定候選人姓名號次日期為113年3月27日（三）。

2024立委大選牽動　全台灣2席議員、3席地方首長須補選

蕭國書(上圖左) 在3月6日完成參選登記 (圖/台東最速報)

中央社引述民進黨提名的大武鄉長補選參選人蕭國書表示，他參選是為了找到新的產業，帶動大武鄉經濟及年輕人返鄉，大武是南迴公路過路站，沿線雖有創意景點，但都沒有經濟效益，遊客打卡後就離開，因此應要想辦法讓地方賺到錢，經濟交流。例如廢棄的公路站要活絡，恢復像以前休息站，可做生意，還有規劃一日遊或半日遊景點，才能留住遊客。

國民黨在大武鄉長補選方面，是徵召王景昌(下圖) 參選。王景昌3月14日在臉書PO文指出，此次鄉長補選嚴重影響大武鄉的未來，選賢與能是選舉的主要目的，希望選民支持他，選出一個能夠帶給地方進步的公僕。

2024立委大選牽動　全台灣2席議員、3席地方首長須補選國民黨主席朱立倫（前中）3月21日在台東縣長饒慶鈴（前左2）、議長吳秀華（前左1）、黨籍立委黃建賓（前右3）等陪同下，為國民黨提名的大武鄉長補選參選人王景昌（前左3）加油打氣，並到大武天后宮上香祈福。中央社
大武鄉長
補選
苗栗市長
虎尾鎮長
2024年

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