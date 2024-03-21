共同構築民主防衛長牆！台灣公督盟至斯里蘭卡　分享選舉資金透明化經驗

斯里蘭卡國會於2023年一月通過了《選舉支出法》（The Regulation of Election Expenditure Bill），獲得議會廣泛支持。公民監督國會聯盟國際事務部代表昨(20)日受邀前往首都可倫坡和當地多個重要的公民團體，針對競選資金透明化的議題交換意見，分享台灣近年來在選舉支出申報和公開透明方面所取得的成就。

2023年1月，斯里蘭卡國會以61票通過了《選舉支出法》，公督盟和斯里蘭卡與會團體包括斯里蘭卡透明組織（Transparency International Sri Lanka）和人民自由公平選舉行動（People's Action for Free and Fair Elections）等多個重要組織進行閉門會議，公督盟副執行長甘順基在會上表示，台灣不僅在官方層面，還在民間積極推動選舉支出的透明化。然而，也提到了在這個議題上，台灣目前仍然面臨許多挑戰，包括：如何追蹤候選人未申報的自有資金使用以及如何防止境外勢力利用透明化後的選舉金流資訊來進行干預。

甘順基在會後指出，民主國家在選舉中普遍面臨著類似的問題，例如高額的選舉經費限制了普通人參政的機會，候選人容易受到企業或財團的影響，以及針對新型態的社群媒體廣告支出的監管問題。公督盟不能說台灣已經解決了所有問題，但在這方面已經積累了一些經驗，多發現了一些問題，並開始面對問題。他並期待未來，亞洲民主國家之間能夠進行更多的經驗交流，相互學習，共同守護亞洲區域的民主。

公督盟補充，這次的交流是「亞太監督國會組織平台」募款專案的一環，透過這次活動，讓斯里蘭卡的公民團體獲得了許多啟發，並希望在台灣的民主經驗基礎上，持續深化對競選經費的追蹤方法和工具。未來雙方將進行更多深入的交流與座談，共同探討如何發展有效的監督工具和行動。

同樣地，公督盟也正在強化與其他民主國家公民團體的交流，包含與日本國會監督團體萬年野黨攜手簽署共同宣言和備忘錄，並積極與澳洲、英國、美國等國的民間組織建立緊密合作，不斷傳遞監督國會的成功經驗。台灣民間組織的活力以及我們成熟的民主體制，將成為亞洲地區民主力量的中流砥柱。在現今亞洲地區的威權勢力不斷擴張下，民主國家必須攜手，透過深化的交流與結盟，共同構築一座堅固的「民主防衛長牆」。