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臺灣唯一橡塑膠產業盛會　首屆臺南橡塑膠工業展登場

首屆「臺南橡塑膠工業展」內容包括「橡塑機械及設備」、「石化原料輔料」、「橡塑膠製成品及半製成品」及「產學合作專區」等四大主專區

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/21 12:06
「2024臺南橡塑膠工業展」3月21日至24日在大台南會展中心展出。 (圖／臺南市政府新聞及國際關係處)

「2024臺南橡塑膠工業展」3月21日至24日在大台南會展中心展出。 (圖／臺南市政府新聞及國際關係處)

首屆「2024臺南橡塑膠工業展(TainanPlas)」今(21)日在大台南會展中心盛大登場，計有110家廠商參與，展會規模達250格以上攤位，臺南市長黃偉哲表示，橡塑膠產業是臺南的隱形冠軍，希望藉這次展覽讓民眾看到臺南的軟實力與硬實力，歡迎大家把握機會參與南部唯一橡塑膠產業盛會。

臺南市長黃偉哲還說，臺南是文明古都也是科技新都，在科技方面大家只看到半導體產業，事實上臺南有許多產業，如汽車的零配件及塑膠產業等，對於臺灣工業及臺南發展有很重要影響，因此特別與經濟日報合作策展，邀請所有業者一起舉辦首次「臺南橡塑膠工業展」。

黃偉哲指出，臺南橡塑膠產業產值約六百億，並且有1,600多家廠商，在臺南已形成相當重要的聚落，這是隱形冠軍，如同半導體產業台積電也曾是隱形冠軍，有許多橡塑膠產業的隱形冠軍正被看見。為了讓大眾更了解臺南在橡塑膠產業扮演的重要角色，也讓更多隱形冠軍變成顯形冠軍，市府攜手產官學界策展讓臺南的橡塑膠產業被世界看見，也期待這次展覽能成功讓大家看到臺灣的軟硬實力。

首屆「臺南橡塑膠工業展」自3月21日至24日在大台南會展中心展出，內容包括「橡塑機械及設備」、「石化原料輔料」、「橡塑膠製成品及半製成品」及「產學合作專區」等四大主專區，在中華民國塑膠製品商業同業公會全國聯合會、台灣省塑膠製品商業同業公會、台灣包裝協會、台灣塑膠製品工業同業公會、台南市塑膠製品商業同業公會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會等六大公協會的大力支持下，號召110家廠商參與，展會規模達250格以上攤位。

展覽期間舞台區有論壇講座同步登場，針對低碳循環政策下塑膠產業因應、循環經濟、全球永續趨勢、綠色製程、運用展覽行銷與數位行銷拓展國際市場等議題。

臺灣唯一橡塑膠產業盛會　首屆臺南橡塑膠工業展登場

「2024臺南橡塑膠工業展」3月21日至24日在大台南會展中心展出。 (圖／臺南市政府新聞及國際關係處)
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