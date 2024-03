【專訪】台北民生社區秒成巴黎街頭　法國建築鬼才亞洲首檔個展白卡藝廊登場

位於靜謐的民生社區、採預約制的Carte Blanche Galerie(白卡藝廊)引進歐洲訂製藝術品及風格傢具,旅人走入空間被低調奢華感壟罩,產生宛如置身巴黎街頭錯覺,近期宣告新檔展覽,由享譽歐洲的法國建築師Bruno Moinard(布魯諾默因納德)揭幕,也是首檔亞洲個展,自即日起以雙個展形式於畫廊及路易莎象山藝術中心登場。

Carte Blanche來自法文,意思為全權的自由及自主權,主理人侯芯巧期許畫廊如同一張白紙擁有無限可能,不被世俗眼光所定義,也不受框架限制,成立已6年始終如一,如此的理念體現在首檔展覽,面對外界質疑為何找建築師辦畫展?就讓這位藝術家的畫作親自說明。

Moinard於上週現身台北宣傳個展,身穿格子西裝人如其畫優雅現身,他七度來台每次都短暫停留,此次也不例外僅待幾日就啟程紐約,這為跨界鬼才曾操刀愛馬仕及巴黎世家總部、Karl Lagerfeld 宅邸設計,Maison Cartier 邀請他為品牌世界各地的所有精品店主導空間概念和設計,雖然以建築師身分聞名,但他其實擁有深厚的繪畫底子。

從9歲起開始每天繪畫,Moinard畢業於法國國立高等應用與工藝美術學院(École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, Olivier de Serres​​),擁有扎實的繪畫訓練,優雅流動的線條及自由的風格獲精品欣賞,畫作被倫敦的三一廣場四季飯店(Four Seasons Trinity Square hotel in London)、巴黎雅典廣場飯店(Hotel Plaza Athénée in Paris )等旅館收藏。

因作品充滿細節吸引法國傳奇設計師 Andrée Putman注意,因而將他領近建築及室內設計領域,從此開啟跨界之旅,現為「Moinard - Bétaille」事務所的總裁和創辦人,創作生涯長達40年依舊保持活力及熱情。

Moinard告訴本報他成功的祕訣在於保持好奇心,多年來他敞開心胸熱衷跨界合作,而他真正關心的是客戶們的個性,藝術有沒有感動到他們,真誠的關心合作對象。

Moinard最早於 1996 年訪台,為卡地亞設計「巴黎新浪潮」的佈景,當時台灣的人文景色讓他印象深刻,旅行期間創作許多素描,進而影響2022 年落成的卡地亞台北 101 旗艦店設計,無論是形式和細節都可見台灣當代藝術家和工匠的影子。

此次51件作品於雙展場呈現完全不同的氛圍,藝廊以永恆為主題,聚焦繪畫,建築手稿和限量設計(Bruno Moinard Editions)傢俱,打造親密感十足的氛圍,許多建築手稿旁也展出完工後的建築照片,充滿讓人驚豔的細節,不難看出藝術家深厚的基本功, 展覽至5月12日止。

路易莎象山藝術中心曾替厲蔚閣、富藝斯拍賣行(Phillips Auction)舉辦展覽,此次以交響樂為題展出Moinard創作,其中雙聯拼作品《約瑟夫海頓》為藝術家和鋼琴家摯友尚-艾弗藍‧巴佛傑視訊時,一位在排練海頓曲目一位在畫室工作,Moinard當下邊享受音樂創作而成。

法國寧靜優美的海灘出現在2023年油畫《記憶的音符》,但畫面右上方出現一道類似黑色龍捲風的線條,兼具平靜及紛擾讓人好奇是否為他心境的傳達,Moinard幽默表示,「那就是我的國家法國啊!」

藝術家和主理人如何開啟合作大門?侯芯巧的勇氣及長達20年累積的品味是兩大主因。創辦藝廊前她於歐洲的時裝、精品家具、藝術及高端生活設計等產業累積經驗,並長年來往於義大利、法國等地,回首六年前她經過Moinard位於巴黎的畫廊時被他的畫深深感動,當時她並不知道Moinard名氣,只曉得要把這麼美的藝術帶給更多人,因此走入畫廊尋求合作機會。

「如果我知道他很有名,或許我就不會走進他的畫廊了」,侯芯巧說自己被他的畫感動,但當時並沒有租下任何空間,只帶著想法跟概念就衝了,沒想到他竟如此信任她,而她猜測敏感的藝術家是被她的真誠感動。

侯芯巧認為,經過時間的淬鍊,Moinard的畫變得更純粹,「看他的畫不是畫,是對空間很大的思維,即便很抽象,但不難看出對美學極致的堅持。」

兩人如同伯樂遇見千里馬合作多年,彼此長透過視訊調整展場佈置、協調展覽內容,加上疫情及戰爭等國際局勢的改變,引進國際高級訂製到台灣變得困難重重,她必須面對運輸及成本增加的挑戰,但她依舊帶著勇氣走下去,而這份勇氣也帶來運氣,「我不想被定位,太多的批判會錯過很美好的事物。」

世上知音難尋,兩人對於藝術的堅持及美學的品味讓溝通變得順暢,即便處於不同時區講著不同語言,但確很常心意相通;宏觀來看,雖然難以定位經營的是畫廊還是選品店,侯芯巧希望自己成為橋梁,不刻意迎合市場或討好藏家報出漂亮的投資報酬率,僅堅持替藝術品到適合的家。

Bruno Moinard​​​​​個展開箱影片。(影/台灣英文新聞Lyla Liu)