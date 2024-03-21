【專訪】台北民生社區秒成巴黎街頭　法國建築鬼才亞洲首檔個展白卡藝廊登場

位於靜謐的民生社區、採預約制的Carte Blanche Galerie（白卡藝廊）引進歐洲訂製藝術品及風格傢具，旅人走入空間被低調奢華感壟罩，產生宛如置身巴黎街頭錯覺，近期宣告新檔展覽，由享譽歐洲的法國建築師Bruno Moinard（布魯諾默因納德）揭幕，也是首檔亞洲個展，自即日起以雙個展形式於畫廊及路易莎象山藝術中心登場。

Carte Blanche來自法文，意思為全權的自由及自主權，主理人侯芯巧期許畫廊如同一張白紙擁有無限可能，不被世俗眼光所定義，也不受框架限制，成立已6年始終如一，如此的理念體現在首檔展覽，面對外界質疑為何找建築師辦畫展？就讓這位藝術家的畫作親自說明。

Moinard於上週現身台北宣傳個展，身穿格子西裝人如其畫優雅現身，他七度來台每次都短暫停留，此次也不例外僅待幾日就啟程紐約，這為跨界鬼才曾操刀愛馬仕及巴黎世家總部、Karl Lagerfeld 宅邸設計，Maison Cartier 邀請他為品牌世界各地的所有精品店主導空間概念和設計，雖然以建築師身分聞名，但他其實擁有深厚的繪畫底子。

從9歲起開始每天繪畫，Moinard畢業於法國國立高等應用與工藝美術學院（École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, Olivier de Serres​​），擁有扎實的繪畫訓練，優雅流動的線條及自由的風格獲精品欣賞，畫作被倫敦的三一廣場四季飯店（Four Seasons Trinity Square hotel in London）、巴黎雅典廣場飯店（Hotel Plaza Athénée in Paris ）等旅館收藏。

因作品充滿細節吸引法國傳奇設計師 Andrée Putman注意，因而將他領近建築及室內設計領域，從此開啟跨界之旅，現為「Moinard - Bétaille」事務所的總裁和創辦人，創作生涯長達40年依舊保持活力及熱情。

Moinard告訴本報他成功的祕訣在於保持好奇心，多年來他敞開心胸熱衷跨界合作，而他真正關心的是客戶們的個性，藝術有沒有感動到他們，真誠的關心合作對象。

Moinard最早於 1996 年訪台，為卡地亞設計「巴黎新浪潮」的佈景，當時台灣的人文景色讓他印象深刻，旅行期間創作許多素描，進而影響2022 年落成的卡地亞台北 101 旗艦店設計，無論是形式和細節都可見台灣當代藝術家和工匠的影子。

此次51件作品於雙展場呈現完全不同的氛圍，藝廊以永恆為主題，聚焦繪畫，建築手稿和限量設計（Bruno Moinard Editions）傢俱，打造親密感十足的氛圍，許多建築手稿旁也展出完工後的建築照片，充滿讓人驚豔的細節，不難看出藝術家深厚的基本功， 展覽至5月12日止。

路易莎象山藝術中心曾替厲蔚閣、富藝斯拍賣行（Phillips Auction）舉辦展覽，此次以交響樂為題展出Moinard創作，其中雙聯拼作品《約瑟夫海頓》為藝術家和鋼琴家摯友尚-艾弗藍‧巴佛傑視訊時，一位在排練海頓曲目一位在畫室工作，Moinard當下邊享受音樂創作而成。

法國寧靜優美的海灘出現在2023年油畫《記憶的音符》，但畫面右上方出現一道類似黑色龍捲風的線條，兼具平靜及紛擾讓人好奇是否為他心境的傳達，Moinard幽默表示，「那就是我的國家法國啊！」

藝術家和主理人如何開啟合作大門？侯芯巧的勇氣及長達20年累積的品味是兩大主因。創辦藝廊前她於歐洲的時裝、精品家具、藝術及高端生活設計等產業累積經驗，並長年來往於義大利、法國等地，回首六年前她經過Moinard位於巴黎的畫廊時被他的畫深深感動，當時她並不知道Moinard名氣，只曉得要把這麼美的藝術帶給更多人，因此走入畫廊尋求合作機會。

「如果我知道他很有名，或許我就不會走進他的畫廊了」，侯芯巧說自己被他的畫感動，但當時並沒有租下任何空間，只帶著想法跟概念就衝了，沒想到他竟如此信任她，而她猜測敏感的藝術家是被她的真誠感動。

侯芯巧認為，經過時間的淬鍊，Moinard的畫變得更純粹，「看他的畫不是畫，是對空間很大的思維，即便很抽象，但不難看出對美學極致的堅持。」

兩人如同伯樂遇見千里馬合作多年，彼此長透過視訊調整展場佈置、協調展覽內容，加上疫情及戰爭等國際局勢的改變，引進國際高級訂製到台灣變得困難重重，她必須面對運輸及成本增加的挑戰，但她依舊帶著勇氣走下去，而這份勇氣也帶來運氣，「我不想被定位，太多的批判會錯過很美好的事物。」

世上知音難尋，兩人對於藝術的堅持及美學的品味讓溝通變得順暢，即便處於不同時區講著不同語言，但確很常心意相通；宏觀來看，雖然難以定位經營的是畫廊還是選品店，侯芯巧希望自己成為橋梁，不刻意迎合市場或討好藏家報出漂亮的投資報酬率，僅堅持替藝術品到適合的家。

Bruno Moinard​​​​​個展開箱影片。（影／台灣英文新聞Lyla Liu）