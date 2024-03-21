國安局：考量地緣政治與飛安 不建議總統赴太平島　藍營立委擬規畫五月登島

太平島港側浚深及碼頭整修工程將峻工，總統蔡英文是否登島主持完工啟用典禮，備受關注。

太平島港側浚深及碼頭整修工程本(3) 月峻工。立法院副院長江啟臣曾數次在臉書發文表示，期待蔡總統登上太平島，用行動捍衛國土主權。

針對國民黨立法院黨團呼籲總統蔡英文在520卸任前，赴太平島視察並宣示主權。國安局長蔡明彥今天(3/21) 表示，國安局考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告國家情報工作暨國家安全局業務，並備質詢。

蔡明彥會前接受媒體提問相關議題時表示，國安局主要考量兩個面向:

第1個是南海地緣政治環境比較複雜，蔡總統登島會不會被國際社會解讀為激化緊張情勢的舉動，這樣的解讀會不會對於台灣外交利益產生影響。

第2個重點是南海地區軍事化程度非常高，國際社會很關注南海地區的自由航行權、自由飛越權，很多國家的機、艦在通過南海海域、空域時，都曾遭到相關國家的干擾，所以國安局必須評估從台灣飛往太平島1600公里的飛行途中，總統座機會不會有相關飛航或維安問題。

蔡明彥指出，這兩個結構性問題沒有辦法解決，沒有辦法降低不確定因素的話，「現階段我們不建議總統去太平島」。

太平島屬高雄市轄管

雖然太平島屬高雄市轄管，市長陳其邁3月19日說，由誰去或該不該去，應由國安團隊整體評估比較適當。

當天陳其邁也被問到任內會否考慮前往太平島，陳其邁說，自己曾在擔任總統府副秘書長時去過太平島，那是最好潛水的地方，但潛水一定要過夜，隔天才能搭飛機，因此上次去了只能望洋興嘆，但太平島非常漂亮。

吳釗燮: 太平島是中華民國的主權

毫無疑問、無庸置疑

針對藍營呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權，外交部長吳釗燮20日說，太平島是中華民國的主權，毫無疑問、無庸置疑，在爭議不斷升高之際，台灣必須思考，應以提倡用和平方式解決問題，而非讓其他人認為台灣在製造困難，這是很重要的思考方式。

國民黨團日前呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權。外交部長吳釗燮20日赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢，會前面對媒體詢問前述議題時，他說，有關太平島的討論，要說明清楚

「太平島是中華民國的主權，毫無疑問、無庸置疑」。

吳釗燮指出，政府會持續捍衛主權，2016年7月19日政府已宣布對南海政策，希望以和平方式解決歧異，盼共同開發維護南海資源，政策目前都沒有改變，但改變的是南海情勢。

吳釗燮表示，中國與菲律賓海上爭議越來越凶險，甚至出現菲國海巡人員受傷情形；中國在太平島周圍三島礁，即在美濟礁、渚碧礁、永暑礁建立龐大軍事基地，這類情形要納入考量。

吳釗燮說，在爭議不斷升高之際，台灣必須思考，應以提倡用和平方式解決問題，而非讓其他人認為台灣在製造困難，這是很重要的思考方式。

媒體追問，立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君擬規畫排定委員會赴太平島，吳釗燮則說，如果有委員希望在某些時間點去宣示主權，雖然有點疑慮，但這是立委行使權利的一部分。

國民黨召委馬文君證實

擬規畫於5月第2週赴太平島

針對外傳立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君擬規畫於5月第2週排定委員會赴太平島，考察駐防官兵生活設施與戰備情形。對此，馬文君國會辦公室19日證實正規劃中。

國民黨立法院黨團19日上午舉行記者會，呼籲總統蔡英文在520卸任前視察太平島宣示主權。國民黨團副書記長徐巧芯指出，捍衛主權不分朝野、藍綠，她與立法院外交及國防委員會國民黨召委馬文君討論，如果蔡總統沒有要登島，國民黨召委會做安排，守護主權人人都能做，立法院也能做，未來外交及國防委員會將安排到太平島視察，國民黨會負起相關的責任。

知情人士說明，由於登太平島需要45天前提出申請，即便從現在開始申請的45天後也是在5月初，再加上馬文君是在5月第2週輪值立法院外交及國防委員會召委，因此最快就是在5月第2週登島考察，並非刻意選在520之前。

中央社19日引述知情人士表示，據目前初步研擬的方案，要參加登島考察的立法院外交及國防委員會立委，將在空軍屏東基地搭機飛往太平島進行為期1日的考察，當天來回；由於已在45天前提出申請，且5月上旬駐防海巡、軍方單位皆無演訓計畫，此次考察並不會影響到駐防官兵的休假、戰備任務。