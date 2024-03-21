推廣南台灣富豐人文與宗教文化　茂林國家風景區4月舉辦限量宗教靜心之旅

為推廣高雄豐富人文及宗教文化，讓民眾透過尋訪山林藝術，找回平靜心靈，交通部觀光署茂林國家風景區管理處20日表示，結合在地產業，4月將推出「宗教靜心之旅」專車目前僅開放4梯次，名額有限，今日開放報名。

茂管處發布新聞稿表示，沿台28線進入六龜區台27(甲)線，沿途群山雲霧繚繞，荖濃溪兩岸林立的宗教寺院，六龜擁有豐富的人文及宗教文化，適合沉澱心靈淨心漫遊的好所在。

六龜區諦願寺有結合敦煌石雕和韓國傳統彩繪藝術工法繪製而成的佛像群，色彩斑斕更顯莊嚴，樑坊上的「擂金畫」以仿唐銅雕精緻細膩的筆法繪製，彷彿能看見唐代佛教盛傳時期。大殿內的浮雕壁畫以經變圖為主題，運用各地不同色彩的青田玉石，以地藏經為主軸鑲製，環殿一周便能看完整部地藏經。此外，寺內的玉石館，展示著不少雅石收藏家從世界各地收集而來的奇珍異石，儼然一座莊嚴的佛教美術館。

另外，依山而建的清涼山護國妙崇寺，每逢夏日清新小雨過後，山霧裊裊環繞的寺院讓人彷彿置身世外桃源。毘盧殿內，四周採用歷時12年且須23道工序並經1200度燒製而成千年不褪色的景泰藍佛陀壁畫，更是現今佛寺獨創。

茂管處處長柯建興表示，為推廣六龜在地人文宗教特色以及結合在地產業，推出六龜「宗教靜心之旅」，讓民眾優惠價格，感受遠離紅塵的靜心與欣賞佛教傳統藝術之美，希望民眾能在參訪過程中沉澱煩亂的心思，找回平靜心靈。

柯建興說，六龜「宗教靜心之旅」專車於4月3日正式發車，目前僅開放4月3日、4月10日、4月17日、4月24日共4梯次，名額有限，報名平台預計3月21日上午10時開放，有興趣民眾可上網訂購。

妙崇寺毘盧殿內立體佛像門扉。(圖／茂林國家風景區)

神威天台山後花園，花旗木綻放。(圖／茂林國家風景區)